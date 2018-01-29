Понедельник, 29 Января 2018 16:59

АрмИнфо. Армения была привержена выполнению Цюрихских протоколов со дня их инициирования - около десяти лет назад. Об этом 29 января на подведении итогов 2017 года заявил глава МИД Армении Эдвард Налбандян.

Министр напомнил, что армянская сторона всегда была привержена как процессу, так и достигнутым договоренностям. "Не Армения, а Турция отказалась выполнять подписанные протоколы. В последние годы, общество говорило, что "мяч находится на стороне Турции". Но сегодня мы можем сказать, что мяч находится в воротах Турции. И в этом смысле, если какая-то из сторон должна быть обеспокоенна за свой имидж по этому вопросу, то это точно не Армения", - сказал глава армянского внешнеполитического ведомства.

Коснувшись того, когда будут сняты с повестки армяно-турецкие протоколы, Налбандян подчеркнул, что армянская позиция станет известна во временных рамках, отмеченных президентом Армении.

Отвечая на вопрос о сложностях содействия гражданам РА в Турции в результате отсутствия дипломатических отношений, Налбанядн в очередной раз констатировал, что не по вине армянской стороны сегодня нет отношений с Анкарой. По его словам, отсутствие дипломатических отношений осложняет процесс оказания надлежащей помощи как гражданам РА, так и армянам Турции вообще. Он добавил, что если бы были отношения, функционировали консульские службы, то все было проще, однако, несмотря на всё это, армянская сторона в каждом отдельном случае предпринимает усилия для оказания своевременной и надлежащей помощи.

Во второй половине 2017 года президент РА с трибуны Генассамблеи ООН заявил, что весну 2018 года Армения встретит без армяно-турецких протоколов, поскольку отсутствует какой либо позитивный сдвиг в их реализации.

Отметим, что армяно-турецкие протоколы были подписаны в Цюрихе 10 октября 2009 года. Однако протоколы так и не были ратифицированы парламентами Армении и Турции, поскольку Анкара постоянно выдвигала предусловия на пути ратификации. В этой связи по распоряжению президента РА Сержа Саргсяна процесс ратификации протоколов в армянском парламенте был заморожен. А в феврале 2015 года и вовсе были отозваны из парламента.