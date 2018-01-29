Понедельник, 29 Января 2018 16:56

АрмИнфо. Армения делает всё для сохранения военного баланса в регионе. Об этом 29 января на подведении итогов 2017 года заявил глава МИД Армении Эдвард Налбандян, выражая свое отношение к продаже Россией вооружения Азербайджану.

"Что касается предоставления российской стороной вооружения Азербайджану, то и президент Армении, и министр иностранных дел неоднократно касались этого вопроса. Не думаю, что есть необходимость повторяться. Но, хотел бы отметить, что известно, по каким причинам и с каким акцентом этот вопрос постоянно спекулируется азербайджанской агитпропагандой. Армения делает всё возможное для сохранения военного баланса в регионе, в том числе, используя те возможности, которые исходят из наших союзнических отношений с Россией. Приобретается вооружение и военная техника по более доступным ценам", - сказал Налбандян.

При этом он напомнил, что в 2010 году было подписано измененное соглашение о дислокации на территории РА 102-ой российской военной базы, согласно которому, Россия обязуется взять на себя обязательства по обеспечению безопасности Армении и предоставить современное вооружение для совместного обеспечения безопасности Республики Армения. "И, конечно же, очевидно, что Россия играет важную роль с точки зрения обеспечения безопасности и стабильности в нашем регионе не только как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, но и как важный региональный актор", - резюмировал глава МИД РА.

На прошлой неделе стало известно о поставке новой партии вооружения Россией Азербайджану. Как сообщила пресс-служба Миноброны АР согласно межправительственному соглашению между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, поставка в Азербайджан современной боевой техники российского производства продолжается в соответствии с планом. "Доставленная судами из России в Бакинский порт большая партия современной военной техники и боеприпасов после комплексного приема в кратчайшие сроки будет передана в распоряжение воинских частей, дислоцированных на линии фронтаЭ, - отмечалось в заявлении Минобороны АР.