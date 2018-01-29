Понедельник, 29 Января 2018 16:52

АрмИнфо. Казахстан в качестве Председателя Совета Безопасности ООН провел очередные открытые дебаты Совета в соответствии с пунктом повестки дня «Ситуация на Ближнем Востоке, включая вопрос Палестины».

Как сообщили АрмИнфо в посольстве РК в РА, с подробным отчетом выступил Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Ближнему Востоку Николай Младенов, представив последнюю информацию по происходящим событиям в регионе с фокусом на ситуацию в Ираке, Сирии, Йемене и вокруг палестино-израильского конфликта.

Казахстанская делегация подтвердила свою приверженность формуле двухгосударственного решения израильско-палестинского конфликта, с необходимостью исполнения положений резолюции СБ ООН 2334 в отношении прекращения строительства израильских поселений на палестинских территориях. Было предложено избегать односторонних действий, способных отдалить достижение скорого и справедливого разрешения конфликта, напомнив о призыве Президента Казахстана к мировым лидерам проявить «политическую волю и мужество решать любые сложные вопросы международной повестки дня на основе мер доверия».

В широком контексте брифинга, посвященного ситуации в странах Ближнего Востока, казахстанская делегация отметила приверженность суверенитету и целостности Ирака, важность содействия всестороннему политическому диалогу между различными группами в Ираке, а также между курдским Эрбилем и Багдадом.

В отношении Йемена казахстанская делегация подчеркнула отсутствие альтернативы политическому решению конфликта и необходимость сохранения всех модальностей доставки нуждающемуся мирному населению этой страны гуманитарной помощи. Астана также приветствовала назначение Ливаном конкретных сроков для парламентских выборов, что должно способствовать стабильности и политической консолидации общества. Касательно Ливии казахстанская сторона призвала ливийцев идти по пути диалога и мер доверия для создания эффективного правительства национального единства.