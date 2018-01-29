Понедельник, 29 Января 2018 16:44

АрмИнфо. Специальная следственная служба возбудила уголовные дела в отношении сотрудников полиции и Следственного комитета Армении по обвинению в фальсификации и злоупотреблении служебным положением.

Как сообщает пресс-служба ССС, одно из уголовных дел было возбуждено на основании материалов, полученных из Департамента внутренней безопасности полиции РА. В частности, в данных документах сообщается, что представители Степанаванского отдела паспортно-визового департамента полиции Армении с целью выдачи паспорта отсутствующему в стране А.Х. с 24 по 30 октября написали поддельные заявления от его имени с целью его регистрации и паспортизации в городе Степанаван. Затем его фиктивно зарегистрировали в одной из квартир в Степанаване, а 7 ноября 2017 года неизвестному лицу был выдан паспорт на имя гражданина РА А.Х..

Специальная следственная служба возбудила уголовное дело по факту совершения фальсификации со стороны группы сотрудников паспортно-визового отдела Полиции Республики Армения в соответствии сo статьей 314 УК РА.

Другое уголовное дело было возбуждено на основании заявления Р.А. Он сообщил, что 6 декабря 2017 года сотрудники полиции РА злоупотребили своими должностными полномочиями. В частности, на основании соответствующего решения суда его и его семью незаконным образом выселили из их квартиры в Ереване.

Еще одно уголовное дело было возбуждено на основании заявления Х.М. Он сообщил ССС, что во время предварительного расследования уголовного дела в Следственном комитете РА следователь, проводящий дело, заставил его дать ложные показания, в противном случае он пригрозил привлечь Х.М. к уголовной ответственности.

Таким образом, ССС возбудила уголовные дела РА по вышеуказанным двум случаям - по 1 части 308 статьи УК РА - злоупотребления служебным

положением сотрудниками полиции и Следственного комитета Армении.