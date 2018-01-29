Понедельник, 29 Января 2018 16:40

АрмИнфо. Президент Армении Серж Саргсян 29 января направил поздравительное послание Милошу Земану по случаю его переизбрания на пост президента Чешской Республики, пожелав ему крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Чехии - дальнейшего прогресса и благоденствия. Об этом сообщает пресс-служба главы армянского государства.

"Чехия - один из важнейших партнеров Армении в Европе, и мы заинтересованы в постоянном расширении и углублении двустороннего сотрудничества во всех форматах, основываясь на дружбе и духовно-культурных общностях наших народов. Высоко оцениваю содействие дружественной Чехии расширяющейся повестке Армении и ЕС. Придаю большую важность Вашему теплому отношению к проживающим в гостеприимной Чехии армянам, Вашей безоговорочной оценке в вопросе Геноцида армян и нашей личной дружбе>, - говорится в поздравительном послании президента Армении Сержа Саргсяна.