Понедельник, 29 Января 2018 16:32

АрмИнфо. Министр юстиции Армении Давид Арутюнян 29 января принял делегацию во главе с начальником отдела по вопросам Восточного партнерства, а также Белоруссии, Армении и Азербайджана, генерального директората по вопросам соседства Еврокомиссии Василисом Марагосом.

Как сообщает пресс-служба Минюста, министр Арутюнян поздравили участников с подписанием Всеобъемлющего и расширенного соглашения между Арменией и Европейским Союзом, отметив его как важный шаг на пути к углублению существующего сотрудничества, и поблагодарил партнеров из ЕС за совместные проекты.

В свою очередь Василис Марагос отметил важность процесса реформ в сфере правосудия Армении, и выразил готовность продолжать расширять сотрудничество с РА в этом направлении.

В ходе встречи стороны затронули вопросы, стоящие на повестке дня в сфере судебных реформ в Армении, а также борьбу с коррупцией, защиту прав человека и другие вопросы.

Министр еще раз подчеркнул важность поддержки со стороны ЕС в области судебных реформ и выразил готовность в дальнейшем развивать сотрудничество.