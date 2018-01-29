Понедельник, 29 Января 2018 16:26

АрмИнфо. В декабре 2017 г. Институтом Исследования Общественного Мнения и Маркетинга <АйПиЭм Рисерч> было проведено исследование "Знание Бренда ВТБ на Локальном Рынке", по итогам которого Банк ВТБ (Армения) продолжает оставаться самым узнаваемым банком в Армении. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В опросе, который проводился на основе случайной выборки, приняли участие 1,200 граждан в возрасте от 18-ти до 55-ти лет из Еревана и четырех крупных городов Армении (Ванадзор, Гюмри, Армавир и Дилижан).

В ходе исследования был выявлен показатель Top of Mind - уровень спонтанного знания бренда (первый банк, который упоминают респонденты), по которому Банк ВТБ (Армения) занимает первое место. Показатель Top of Mind Банка ВТБ (Армения) стабильно растет с декабря 2014 года, и в 2017 году зафиксировал самый высокий уровень (22.4 %).

Результаты исследования свидетельствуют о том, что Банк ВТБ (Армения) является лидером по всем параметрам узнаваемости бренда как в Ереване, так и в региональных городах. Банк ВТБ (Армения) продолжает лидировать по показателю суммарного спонтанного знания (67,02%), знания с подсказкой и MA Индексу, характеризующему позицию бренда, которую он занимает в сознании потребителя - 63,8% опрошенных в первую очередь упоминают Банк ВТБ (Армения). По коэффициенту удовлетворенности Банк также продолжает первенствовать, а 19,9% опрошенных считают Банк ВТБ (Армения) своим основным банком.

Отметим, что ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" стало участником международной финансовой группы ВТБ в апреле 2004г. В настоящее время второе по величине в России ПАО "Банк ВТБ" владеет 100% акций Банка ВТБ (Армения). Банк традиционно входит в число лидеров банковской системы РА по основным показателям. Банк ВТБ (Армения) удерживает первенство по охвату филиальной сети - 67 подразделений с присутствием как в столице, так и во всех областях страны.