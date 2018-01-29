Понедельник, 29 Января 2018 16:25

АрмИнфо. Эксперты общественной организации “Союз информированных граждан” считают, что именно “благодаря” Единым таможенным тарифам ЕАЭС, примерно на 7 товарных групп из третьих стран в Армении имеется рост ставок сборов за таможенное оформление.

В частности, как говорится в сообщении, поступившем в АрмИнфо, согласно приложению 4 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, в 2018 году предусмотрены изменения таможенных тарифов на ряд товаров. Товарная группа «Мясо домашней птицы и мясопродукты», для которой устанавливается 18%-ная ставка сборов за таможенное оформление вместо прежних 14, в то же время предусматривается до 2022 года довести ставки до 50%. При этом в январе-октябре 2017 года большая часть импорта этой товарной группы пришлась на третьи страны. Таким образом, импорт товарной группы «Мясо домашней птицы и мясопродукты» из стран ЕАЭС составил около 6 млн долларов, тогда как импорт из третьих стран составил 24 млн долларов, что означает, что в 2018 году импорт этой товарной группы значительно подорожает. Это также относится к последующим периодам, когда ставка сборов за таможенное оформление на группу еще больше повысится.

Следующая группа продуктов, по части которой также предусмотрены изменения – товарная группа «Удобрения минеральные или химические». В этом случае устанавливается 2%-я ставка сборов за таможенное оформление, тогда как в прошлом импортная таможенная пошлина для этой товарной группы не предусматривалась. В этом случае также в январе-октябре 2017 года большая часть импорта пришлась на третьи страны - около 19 миллионов долларов, а импорт из стран ЕАЭС составил около 6,5 миллионов долларов.

Для товарной группы «Средства по уходу за волосами и зубами» также устанавливается 2%-я ставка сборов за таможенное оформление вместо прежней нулевой таможенной пошлины. Объем импорта этой группы из третьих стран составил 9,3 млн долларов. Ставка сборов за таможенное оформление на товарную группу «Трикотажные изделия» повышена с нуля до 3%. При этом почти весь импорт этой товарной группы приходится на третьи страны - около 13 миллионов долларов.

Ставка сборов за таможенное оформление на товарную группу «Центральные отопительные котлы» также была установлена ​​на уровне 3%. Здесь также большая часть импорта приходится на третьи страны - более 6 миллионов долларов. В товарной группе «Холодильники и другие охлаждающие устройства» мы имеем импорт из третьих стран объемом более 9,5 мл долларов. Для этого продукта установлена 2% -я ставка вместо прежних нулевых. В статье «Алюминиевая фольга» налог на импорт (т.е не из стран ЕАЭС) составляет 4,2 млн долларов, а ее ставка сборов за таможенное оформление установлена ​​на уровне 3% (вместо прежних 0).

“Таким образом, примерно на 7 товарных групп из третьих стран мы имеем рост ставок сборов за таможенное оформление”, - отмечают эксперты НПО. Рост ставок (в среднем 2-3%) также зарегистрирован в ряде других товарных групп, а именно: «Сгущенное молоко и сливки», «краски и лаки», «лесоматериалы из дуба», «цистерны и баки», «пробка, колпаки и крышки» «алюминиевые металлические конструкции и детали», «часовые механизмы» и другие товарные группы, но объемы импорта этих товарных групп из третьих стран незначительны, поэтому рост таможенных ставок на них не приведет к существенным изменениям.

“В 2018 году Армения присоединится к ЕТТ по линии 14 наименований товаров, из которых изменений ставок сборов за таможенное оформление на 7 наименований не предусматривается, а на остальные 7 - увеличится на 2-3%. Таким образом, рост ставок сборов за таможенное оформление 2018 году может повлиять на вышеупомянутые 7 товарные группы, объемы импорта которых значительнее, чем в третьих странах”, - говорится в сообщении.

Вместе с тем, авторы заявления отмечают, что по части многих наименований товаров значительное увеличение ставок сборов за таможенное оформление предусмотрено с 2020 года. Как напоминают эксперты ОО, согласно договору о присоединении Республики Армения к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, Армении предоставляется переходный период к переходу к Единым таможенным тарифам (далее ЕТТ) до 2022 года, в течение которого отличные от ставок ЕТТ ставки сборов за таможенное оформление на 770 наиболее значимых и важных наименований товаров постепенно должны быть приспособлены к нему.

Отметим, что с 1 января 2018 года с 1 января 2018 года вступил в силу новый Таможенный кодекс ЕАЭС, а также Налоговый кодекс РА. На этом фоне с января текущего года в Армении произошел существенный рост цен на ряд товаров, среди которых - мясо птицы, масло, бензин, сжиженный газ, спиртные напитки, яйца, сахар и т.д. Кроме того, в ближайшее время ожидается также повышение цен на табачные изделия. Ранее уже сообщалось, что в связи с ТК ЕАЭС ожидается повышение таможенных пошлин по более 800 видам товаров, что предполагает повышение таможенных пошлин на товары из стран, не являющихся членами ЕАЭС.