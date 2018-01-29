Понедельник, 29 Января 2018 15:29

АрмИнфо. Сегодня в военном пантеоне "Ераблур" был передан земле общественно-политический деятель, участник карабахской войны Саркис Ацпанян.

Власти Армении после продолжительных раздумий все же дали разрешение на то, чтобы Ацпанян, как участник карабахской войны был похоронен именно в "Ераблуре". Отметим, что на похоронах Ацпаняна не присутствовали представители армянских правящих кругов, от них также не поступило соболезнований родным и близким погибшего.

Отметим, что Ацпанян в начале 90-ых из Франции переехал в Армению для участия в движении за независимость Нагорного Карабаха. Он являлся активным участником карабахской войны, впоследствии развернул масштабную деятельность в защиту прав и свобод граждан РА. Осуществлял различные благотворительные программы в Нагорном Карабахе. Несмотря на это, он долгие годы добивался получения гражданства Армении. После событий 1 марта 2008 года Ацпанян был арестован, в тюрьме он объявил 29- дневную голодовку, что впоследствии, по мнению экспертов, привело к развитию у него тяжелой болезни. Ацпанян скончался 20 января во Франции, после продолжительной болезни, на 56-ом году жизни.