Понедельник, 29 Января 2018 15:21

АрмИнфо. Банк Анелик предлагает клиентам для проведения безналичных операций с золотом 999.9-й пробы воспользоваться новой услугой - открытие и управление обезличенного металлического счета. Эта услуга предоставляет клиентам возможность превратить сумму на металлическом счету в обезличенное золото.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Банка, данная услуга имеет ряд преимуществ. В частности, получение прибыли при повышении стоимости золота, снижение влияния от колебания курса валют, возможность избежать покупки фальсифицированного золота, отсутствие возможных рисков потери или повреждения предметного золота, существенное сокращение времени и быстрая реализуемость. <Этот вариант инвестиций также оптимален для диверсификации сбережений, долгосрочных инвестиций и получения дополнительных доходов>, - отмечается в официальном сообщении Банка.

Согласно источнику, счет открывается бесплатно, без требования к минимальному остатку на счету. Расчет и заключение обезличенных сделок с золотом производится только на основе веса золота 999.9-й пробы. Снятие золота с обезличенного счета осуществляется путем продажи по установленному банком курсу, или путем перевода на металлический счет в другом банке.

Напомним, что Банк Анелик функционирует на рынке с октября 1996 года. После осуществленной в ноябре 2016 года допэмиссии, состав акционеров Банка изменился - вхождение кипрской компании FISTOCO LTD с долей участия в 59,68% снизило долю прежнего акционера в лице ливанского Банка CreditBank S.A.L с 100% до 40,32%. Непрямыми мажоритарными акционерами выступают физлица: Tarek J. Khalefe (CreditBank S.A.L) и Вартан Диланян (FISTOCO LTD).