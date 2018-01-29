Понедельник, 29 Января 2018 14:20

АрмИнфо. Новый председатель Парламентской Ассамблеи Совета Европы Микеле Николетти заявил, что его позиция в вопросе карабахского конфликта совпадает с позицией ПАСЕ. Об этом сообщает азербайджанское агентство Report.

"Моя позиция по нагорно-карабахскому конфликту совпадает с позицией Парламентской ассамблеи Совета Европы. ПАСЕ уважает роль Минской группы ОБСЕ, целью которой является мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта, а также роль ООН", - заявил Николетти.

Он отметил, что ПАСЕ готова поддержать любую деятельность, направленную на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта. "Я надеюсь на скорейшее мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта", - отметил он.

Отметим, что 22 января Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) во время зимней сессии в Страсбурге избрала нового председателя структуры, члена Итальянской делегации Микеле Николетти. Он будет председательствовать один год с правом на переизбрание.