Понедельник, 29 Января 2018 13:25

АрмИнфо. Представляется, что параллельно с демонтажем устоев прежнего порядка идет поиск новых принципов организации совместного существования народов планеты. И как обычно бывает в таких случаях, это новое является хорошо забытым старым. Подобное мнение АрмИнфо выразил директор Армянского центра стратегических и национальных исследований Манвел Саркисян.

"На фоне пробуксовки принципа навязывания всем верхушечного договорного порядка образца Первой и Второй мировых войн, необходимо договариваться снизу, что представляется весьма сложной задачей. Особенно на фоне отсутствия примеров достижения многоуровневых договоров вне пределов западного мира, который пришел к ним в условиях хаоса начала 17-го века", - отметил он.

В данном контексте, аналитик приводит мнение одного из архитекторов Нового мирового порядка, экс-госсекретаря США Генри Киссинджера, прогнозирующего окончание ближневосточных потрясений неким аналогом, заключенного в Европе в XVII веке, Вестфальского мира. Киссинджеру вторят многие другие западные политики, предлагая народам, погруженного в хаос, исламского мира, ни что иное как аналог Вестфальского мира.

По его оценкам, иными словами, всем группам предлагается договориться о системе своих новых отношений, что делается на фоне их целенаправленного лишения базы для использования собственных исторических традиций. "Учитывая, отсутствие в исламе иных традиций, речь идет исключительно о завоеваниях и покорном признании власти других. Наиболее яркие примеры - женевские переговоры участников сирийского конфликта, переговоры противостоящих в Ливии друг другу групп. Представляется, что подобных площадок со временем будет все больше и больше", - считает аналитик.

По его оценкам, страны Западного мира пришли к подобному подходу явно не от хорошей жизни, поскольку во взаимоувязанном мире метод силового принуждения постепенно теряя эффективность, становится невозможным. Кампании же в Ираке и Афганистане продемонстрировали незначительность эффекта силового решения проблем, и невозможность его конвертации в политическое. Подобная невозможность вкупе с хаосом, по мнению аналитика, и создают атмосферу для восприятия предлагаемой идеи повсеместных "низовых" договоров.

"Пока что можно лишь утверждать, что главным центром трансформации политического мышления является Ближний восток, где и будут вырабатываться устои Нового мирового порядка. Учитывая же отсутствие у турок, арабов и иранцев традиций взаимоотношений с подобным чужеродным военно-политическим фактором, появление в центре внимания принципиально нового, курдского фактора представляется отнюдь неслучайным. Сегодня именно курды являются потенциально главным двигателем международной программы глобальных и региональных перемен. Поэтому более удобного фактора для обрушения исламской политической традиции силового покорения или физического уничтожения ослушников найти сегодня, представляется невозможным", - подытожил Саркисян.