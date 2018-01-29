Понедельник, 29 Января 2018 12:58

АрмИнфо. На территории Армении в областях Лори, Тавуш, Сюник и в Арцахе, 30-го и ночью 1-го февраля в отдельных регионах ожидаются осадки. 29-го января, днем 30, 31-го января и днем 1-го, а также с 2 по 3 февраля ожидается погода без осадков.

Как сообщает пресс-служба МЧС Армении, температура воздуха с 30 января по 3 февраля постепенно поднимется на 8-10 градусов, а в областях Лори, Тавуш, Сюник и в Арцахе на 14-15 градусов. Северо-восточный ветер с порывами достигнет до 3-8 метров в секунду. В Ереване 29-го, днем 30 января, 1-го февраля и 2-го ожидается погода без осадков. 30-го января и ночью 1-го февраля ожидаются осадки.