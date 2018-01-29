Понедельник, 29 Января 2018 12:06

АрмИнфо."Вооружённые силы Республики Армения - щит нашей страны, наша гордость", - об этом говорится в поздравительно послании президента Армении Сержа Саргсяна по случаю Дня армии.

"Наша армия, являясь надёжным гарантом нашего народа, также очень важный компонент региональной стабильности. Мы знаем, что означает отсутствие государственности и регулярной армии, и знаем, как дорого мы заплатили за это. Для видевшего тяжёлые испытания народа само существование собственной армии воспринимается по-особому. Наша армия - общенародная армия, которая со дня создания чувствует любовь и уважение народа, пользуется доверием и безусловной поддержкой народа. Уверен, что и в будущем Республика Армения и народ будут холить и лелеять своего первенца",- подчеркнул армянский лидер.

По его словам, сегодняшнее поколение - то счастливое поколение, которое после долгого перерыва увидело возрождение армянской военной силы, увидело её становление и укрепление. "Мы - то поколение, которое не только увидело, но и стало участником и воссоздателем армии. В силу исторических обстоятельств, а вернее сказать, вынужденные развязанной Азербайджаном войной, в силу Арцахской освободительной борьбы, мы начали строить здание нашей независимой государственности с самозащиты. Армия стала стержнем нашей новой независимой армянской государственности. Наши ополченцы, а впоследствии уже солдаты и офицеры прошли славный боевой путь, заложив основу сегодняшней армии. Этот праздничный день повод ещё раз выразить благодарность нашим солдатам и офицерам, за беззаветное исполнение своей миссии",- отметил Саргсян.

Вместе с тем, президент добавил, что не секрет, что сегодня Армения имеет качественно иную армию, вооружённую самыми актуальными видами оружия, насыщенную современным оборудованием. Но, по его словам, Армения продолжает и будет продолжать последовательно повышать боеспособность своей армии. "С этой целью принята семилетняя программа модернизации армии, которую мы претворим в жизнь в соответствии с графиком. Лично я не пожалею усилий, чтобы наша армия стала более современной и более сильной. Сегодня мы в пантеоне "Ераблур". В день этого священного праздника наш долг склонить голову перед памятью наших героев, которые ценой собственной жизни подарили нам жизнь и свободу. Мы соболезнуем семьям и близким всех наших павших. Призываем поколения - неугасимо хранить их память, смысл и символ этого важного праздника народа Армении. Вечная слава нашим героям! Да здравствуют Вооружённые силы Республики Армения!", - отметил Саргсян.

Саргсян посетил воинский пантеон "Ераблур" в сопровождении президента

НКР Бако Саакяна, членов Совета национальной безопасности, руководящего состава МО и ВС, воздал дань уважения памяти воинов, пожертвовавших своими жизнями во имя независимости Отечества.

До этого Президент Саргсян вручил членам семей погибших военнослужащих высокие государственные награды, которых герои удостоились посмертно за проявленные при защите границ Отечества самоотверженность и храбрость. На церемонии присутствовали также прикреплённые этим семьям курсанты, а также курсанты военного университета МО имени Вазгена Саргсяна, военно-авиационного университета имени Арменака Ханферянца и воспитанники военно-спортивного училища МО имени Монте Мелконяна.