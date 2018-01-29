Понедельник, 29 Января 2018 12:04

АрмИнфо. На одной из воинских позиций АО НКР, расположенных в северном направлении линии соприкосновения войск, по предварительным данным, в результате нарушения правил обращения с оружием, смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Овсеп Каренович Григорян (1998 г.р.).

Как сообщает пресс-служба АО НКР, ведется следствие для выяснения всех обстоятельств инцидента. "Армия обороны НКР выражает соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении оборонного ведомства.