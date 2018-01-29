В частности, как сообщает МЧС республики, на перевале Варденяц, на участках Сотк- Карвачар, Артик-Норашен, Геханист-Спандарян, Ашоцк-Амасия, Арич-Наапетян, а также на дорогах в Лорийской и Сюникской областях - местами гололед. В Тавушской области - туман. МЧС республики всем водителям рекомендует при поездках в области использовать исключительно зимние шины. "По данным агентства по ЧС МВД Грузии и главного управления МЧС России по Северной Осетии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для проезда всех видов транспортных средств", - говорится в сообщении ведомства.

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