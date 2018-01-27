Суббота, 27 Января 2018 17:21

АрмИнфо. В этом году 6 талантливых детей из Армении удостоились почетных наград, которые им вручил посол Чехии в Армении - Петр Микиска.

В одном из выставочных залов Музея-института Геноцида армян в Ереване 26 января состоялась торжественная церемония вручения наград армянским детишкам на Международной выставке художественных произведений детей Лидице. Выставка прошла в теплой атмосфере праздника, которая так свойственна детям. Данная выставка картин посвящается ребятам из чешского поселка Лидице, которые потеряли своих родителей, во время второй мировой войны.

Как во время своей вступительной речи отметил посол, в 1942 году чешский поселок Лидице был уничтожен по требованию нацистского правительства. Мужчин убили, женщин сослали в лагеря, а детей отправили на перевоспитание в Германию. Это была большая трагедия и в память об этих детях, как и о всех других, которые погибли в ходе военных конфликтов, в 1967 году в Чехии стала проходить выставка детского творчества в память о детях из Лидице.

В беседе с корреспондентом АрмИнфо Чрезвычайный и Полномочный посол Чехии в Армении Петр Микиска рассказал об истории данной выставки в Армении."Наше посольство в Армении открылось с 2012 года и с тех пор мы вручаем талантливым армянским ребятам призы. Но я знаю, что армянские дети участвовали в данном мероприятии гораздо раньше, еще со времен СССР. Для нас очень приятен сам факт, что мы работаем с детишками. В Армении очень много действительно одаренных, талантливых ребят, и вдвойне приятно, что мы можем дарить им радость".

Посол отметил, что в 2012 году первая выставка картин прошла в курортном городе Дилижане, так как именно дети из этого городка получили наибольшее количество призов, а у посольства на тот период времени, еще не было соответствующих помещений, куда можно было бы пригласить гостей. "Это было очень красивое, теплое, светлое и веселое мероприятие. Надо отметить, что детишки постарались на славу и в ходе всего мероприятия на выставке царила непринужденная, теплая атмосфера.Были также песни, танцы и торжественная церемония вручения. Таким образом, можно сказать, что столицей Международной выставки художественных произведений детей Лидице в Армении является Дилижан", - заявил Микиска.

Также посол отметил, что самую запоминающуюся картину, которую он видел на выставке, он получил в подарок от директора художественной школы в Дилижане. "Эта картина привлекла мое внимание, и я несколько раз возвращался к ней в течении вечера. Мне было очень приятно, что директор школы, заметив, что картина мне очень нравится, вручила мне ее в подарок. Сейчас эта картина находится у меня дома и у меня есть возможность каждый день видеть ее. Также нам очень приятно, что дети рисуют для нас, у нас в посольстве хранятся эти картины. Посольство Чехии в Армении сотрудничает со школами, мы работаем с детьми и это очень приятно и важно для нас", - заключил посол Микиска.

Отметим, что Международная выставка художественных произведений детей Лидице (МВХПД Лидице) была основана в 1967 году. В 1973 году выставка стала международной. Она стала популярной не только среди детей и учителей в Чехии, но и в других странах мира. В последние годы на выставку регулярно присылаются более 25 000 художественных произведений детей не только из Чешской и Словацкой Республик, но из других 70 - 80 стран, включая такие страны как Китай, Япония, Филиппины, Индия, Кения, Малайзия, Шри-Ланка или Зимбабве. В 2017 году состоялась 45 юбилейная выставка детских работ. "Тема года" 45-ой выставки, предложенная организацией ЮНЕСКО - путешествие. Выставка является одной из четырех крупнейших международных детских выставок в мире. В этом году 224 армянских ребенка представили свои работы. Наре Товмасян из Дилижана был вручен самый высокий приз - медаль <Роза Лидице>. В выставке приняли участие дети из всех регионов Армении - из Дилижана, Еревана, Эчмиадзина, Гюмри, Капана, Неркин Геташен, Маргаовита и других мест.