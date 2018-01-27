Суббота, 27 Января 2018 15:50

АрмИнфо. ''В 2017 году призошло несколько значимых событий в развитии армяно-индисйких отношений. В частности состоялись армяно- индийкие встречи на высоком уровне.

Президент Армении Серж Саргсян посетил Индию, а вице-президент Индии Моххамад Ансари посетил Армению''. Об этом 26 января на мероприятии приуроченном к 68 годовщине независимости Индии заявил посол Индии в Армении Йогешвар Сангван (Yogeshwar Sangwan). Посол также отметил, что основываясь на результатах визитов на высшем уровне стороны будут продолжать развивать дружественные отношения в многих форматах. В частности, Посол отметил IT сферу, экономику и культуру. ''В этом году Государственный инситут физической культуры и спорта в Армении открыл кафедру йоги, еще одним важным шагом в укреплении наших отношений стало снятие визовых ограничений''- , отметил посол Индии.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Армении Армен Папикян заявил, что вот уже 25 лет как между двумя странами установились теплые, дружеские взаимоотношения. И за это время страны активно сотрудничают в ряде сфер.''Мы очень ценим содействие правительства Индии в ряде программ, которые мы осуществляем в сфере экономикие и IT. Мы также активно сотрудничаем в сфере медицины и культуры'', - заявил Папикян. На вопрос коррепондента АрмИнфо как Йогешвар Сангван оценивает армяно-индийские отношения, посол отметил, что на данный момент активнее всего отношения между государствами развиваются в сфере культуры. ''Наши отношения разиваются очень динамично и активно. Должен отметить, что все 3 президента Армении посещали Индию, что для нас очень ценно. У нас есть большой потенциал для более глубинного развития армяно-индийских взаимоотношений в сфере экономики, IT, фармакологии, а также в горно-рудной промышленности'', - заключил посол.