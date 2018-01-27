Суббота, 27 Января 2018 14:51

АрмИнфо. 2 февраля, в 19:00 Армянский государственный симфонический оркестр во главе с художественным руководителем и главным дирижером Сергеем Смбатяном представит любимые и ожидаемые песни Алексея Экимяна в Национальном академическом театре оперы и балета им. Александра Спендиаряна.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе партнер оркестра компании VivaCell-MTS, концерт проходит под патронатом Первой леди Республики Армения Риты Саркисян, при поддержке Министерства культуры РА.

Во время исключительного вечера певцы представят песни Алексея Экимяна в новой интерпретации. Специальные гости концерта -Вахтанг Кикабидзе и Нани Брегвадзе. Вахтанг Кикабидзе, Нани Брегвадзе, Шушан Петросян, Арсен Сафарян, Артур Испирян, Арсен Григорян, Арман Ованнисян, Вардан Бадалян, Гамлет Геворкян, Эдгар Хачатрян, Маша Мнджоян, <Голоса Арцаха> и солисты Государственного театра песни Армении выступят с Армянским государственным симфоническим оркестром.

Любимые песни Алексея Экимяна будут представлены впервые под аккомпанемент симфонического оркестра и в новой аранжировке. Концерт посвящен 90-летию Алексея Экимяна.