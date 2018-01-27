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 Суббота, 27 Января 2018 14:40
Давид Степанян

Армянская молодежь провела предпраздничную акцию, посвященную дню покровителя молодых и влюбленных

Армянская молодежь провела предпраздничную акцию, посвященную дню покровителя молодых и влюбленных

АрмИнфо. В Ереване прошла, инициированная Российско-Армянским союзом молодежи, молодежной неправительственной организацией "City Look" и правозащитной организацией "Международный центр демократии" предпраздничная акция "Сурб Саркис".

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе РАСМ, в рамках акции активисты прошли по улицам малого центра Еревана, раздавая прохожим буклеты, рассказывающие о сути исконно армянского праздника Сурб Саркис.

"День Святого Саркиса - это прекрасный армянский праздник зимы, который приносит теплo в замерзшие сердца людей. День, когда можно просто признаться в чувствах, сделать приятное человеку, которого любишь. В последнее время армянская молодежь предпочитает более активно праздновать день Св. Валентина, чем наш традиционный день Св. Саркиса. Именно поэтому мы решили провести данное мероприятие накануне дня Святого Саркиса, знакомя с частью нашей культуры также иностранную молодежь, проживающую у нас." - отметил сопредседатель РАСМ Рафаел Погосян.

Акция прошла на Северном проспекте, мероприятие открылось речью представителя Араратской Патриаршей епархии, который рассказал всем присутствующим историю происхождения праздника и про то, как правильно отмечать данный день. После чего в сопровождении армянской музыки начался флешмоб. Все желающие могли написать свои пожелания, а также свои представления о понятии любви. Первые надписи на стенде были сделаны организаторами акции, после чего к ним присоединились участники, представители СМИ, и конечно же простые прохожие.

В акции приняли участие множество представителей различных армянских молодежных организаций, представители Молодежного парламента, госструктур, иностранцы, что и привело к надписям на разных языках, что еще раз доказало, что любовь повсюду.

Кульминацией акции конечно же была раздача главного символа праздника - соленых лепешек. По древней традиции в ночь перед праздником "Сурб Саркис" молодые люди едят соленые лепешки, после этого ничего не пьют в ожидании увидеть во сне жениха или невестку, который даст им напиться.

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