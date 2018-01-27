Суббота, 27 Января 2018 13:58

АрмИнфо. Армения будет представлена на на Олимпиаде 2018 тремя спортсменами.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Национального Олимпийского комитета Армении, в делегацию вошли двое лыжников: Микаел Микаелян и Катя Галстян, еще один спортсмен - Ашот Карапетян будет выступать в горнолыжных дисциплинах. Спортсмены отобраны по итогам рейтинговых показателей.

XXIII зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.