Суббота, 27 Января 2018 13:38

АрмИнфо. ACBA-Credit Agricole Bank, выступающий традиционным лидером на рынке агрокредитования, к 1 января 2018 года закрепился в TOP-3 по общему капиталу и в пятерке лидеров по активам и обязательствам.

По данным Экспресс-Рэнкинга Банков Армении, подготовленного ИК АрмИнфо, общий капитал Банка ACBA-Credit Agricole на эту дату составил 60.2 млрд драмов или $124.4 млн с ускорением годового роста с 5,4% до 6,4%. Причем, в его структуре ускорение роста зафиксировано по накопленной прибыли - с 11,9% до 28,2%, достигшей 20.4 млрд драмов (2-ая позиция), при неизменности уставного капитала (30 млрд др.) и роста резерва переоценки на 15,6% - до 5.2 млрд драмов. Нормативный общий капитал банка за 2017 год возрос на 6,2% - до 54.8 млрд драмов. Уставной капитал банк нарастил в 2011 году - в 2 раза, использовав на это львиную долю накопленной прибыли и эмиссионный доход. В общем капитале Банка доминирует уставной капитал - 49,8%, а на накопленную прибыль приходится 33,8%, а остальные 16,4% - это резервы.

Активы Банк нарастил за 2017 год на 9,8% (против 3,8%-го роста за 2016г) - до 311.02 млрд драмов или $642.5 млн, в структуре которых

184.6 млрд драмов сконцентрированы в кредитном портфеле (вкл. лизинг) с годовым ростом на 5,5%, 67.4 млрд др. - в наличных денежных средствах и корсчетах в ЦБ (с годовым ростом на 31,4%), 21.1 млрд др.

- в портфеле ценных бумаг (с годовым спадом на 20,7%).

Общие обязательства Банка выросли за 2017 год на 10,6% (против 3,4%-го роста за 2016г) - до 250.8 млрд др. или $518.1 млн, за счет резкого ускорения годового роста срочных вкладов и депозитов довостребования клиентов с 3,1% до 27,6% - 172.6 млрд др. ($356.6 млн), при спаде привлеченных м/б кредитов на 20,8% (против роста на 3% за 2016г) - до 69.2 млрд др. ($149 млн). В августе 2017 года банк приступил к выпуску собственных облигаций (долларовых с объемом эмиссии в $5 млн, котируемых с октября в основном биржевом списке "Abond"), от размещения которых успел привлечь до конца года почти 3 млрд драмов.

Благодаря высоким темпам роста активов и обязательств Банк сумел за 2017 год существенно нарастить чистую прибыль - в 3 раза - до 5.6 млрд драмов. В частности, непроцентные доходы банк нарастил в годовом разрезе на 8,6%, при росте непроцентных расходов на 3,1%. Причем, в их структуре комиссионные доходы выросли на 21,9%, при росте комиссионных расходов лишь на 0,5%, рост операционных расходов на 14,3% сопровождался спадом операционных доходов на 0,5%, а административные расходы возросли на 5,5%. Параллельно с этим был зафиксирован годовой рост процентных доходов и расходов - на 1,4% и 7,1% соответственно.

Норматив достаточности капитала Банка ACBA-Credit Agricole на 1 января 2018 года составил 19,35% (N1, при требуемых min 12%), общей ликвидности - 28,37% (N2/1, при требуемых min 15%), текущей ликвидности - 178,65% (N2/2, при требуемых min 60%). Годом ранее, на 1 января 2017г у Банка норматив N1 составлял 19,21%, N2/1 - 29,42%, N2/2 - 219,75%.

Отметим, что по портфелю сельхозкредитов ACBA-Credit Agricole традиционно лидирует - в кредитном портфеле банка на эту сферу приходится порядка 40%. В суммарных сельхозкредитах банковской системы доля Банка ACBA-Credit Agricole доминирует - около 50%. Но банк не ограничивается агросектором, активно финансируя такие сферы, как МСБ, промышленность и торговля, при этом числясь в лидерах и по розничному кредитованию. По охвату филиальной сети Банк занимает четвертую позицию, но по числу региональных - удерживает вторую позицию. Расчетный курс драма на 31.12.2017г составил 484,10 др./$1.

Напомним, что ЗАО "ACBA-Credit Agricole Bank" функционирует в Армении с 1995 года. Мажоритарными акционерами банка выступают крупнейшая европейская банковская группа Credit Agricole S.A. с долей участия в капитале в 15,56%, после которой по величине участия следует акционерное общество SJSC "Sacam International" (член группы Credit Agricole S.A) - 12,44% и "ACBA Federation" CJSC - 71%.