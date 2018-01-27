Суббота, 27 Января 2018 12:16

АрмИнфо. 26 января делегация во главе с вице- спикером НС Эдуардом Шармазановым в составе депутатов Айк Бабуханяна и Ромика Манукяна в сопровождении председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Макарова, в рамках мероприятий в связи с прорывом блокады Ленинграда, присутствовала на открытии памятника "Мужество защитников нашего города". В церемонии участвовал также губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Инициатор создания памятника - благотворитель Г.Погосян. Честь открытия памятника была отведена Эдуарду Шармазанову, Георгию Полтавченко и Г. Погосяну.

Вице-спикер НС выступил с речью, в которой, в частности, отметил: "Уважаемые коллеги, борьба с фашизмом и нацизмом в Великой Отечественной войне - совместная победа наших народов. С первых же дней войны сотни тысяч армян отправились на фронт - защищать человечество от фашистского порабощения. Героическая защита Ленинграда - одно из самых значительных событий Великой Отечественной войны. Здесь погибло около двадцати тысяч сынов армянского народа. Неоспорима весомая роль армянского народа в защите Ленинграда. Защищая Ленинград, они защищали от фашизма также Армению. Обеспечением продовольствием блокадного города и фронта руководил Анастас Микоян, на Балтийском море защищал Ленинград адмирал Исаков, всемирно известный востоковед Иосиф Орбели организовал эвакуацию музейных экспонатов Эрмитажа, а небо Ленинграда охранял Нельсон Степанян".

"Уважаемые друзья, сегодня, открывая этот памятник, мы еще раз говорим наше решительное "нет" любому проявлению фашизма, нацизма и ксенофобии. Защита Ленинграда - единая победа наших народов, и мы не имеем права предавать забвению этот героический подвиг", - сказал Шармазанов.