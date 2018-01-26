Пятница, 26 Января 2018 18:09

АрмИнфо.Член армянской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Самвел Фарманян на январской сессии организации выступил с речью, приуроченной 30-летию движения за независимость Нагорного Карабаха, в ходе которого он представил фактические доказательства содействия международного сообщества борьбе карабахского народа за самоопределение.

Депутат, в частности, подчеркнул, что это движение изначально получило международную поддержку. В качестве доказательства сказанному он привел принятые за эти годы документы со стороны различных весомых международных организаций и зарубежных стран. Так, 12 января 1989 года в одной из резолюций Европарламента Нагорный Карабах характеризуется как территория, своевольно переданная Азербайджану со стороны Сталина. В другой резолюции, принятой в январе того же года тот же Европарламент подчеркивает: "Нагорно­карабахский конфликт является результатом раздела территории Закавказья со стороны Ленина, в частности, своевольной передачи Нагорного Карабаха Азербайджану в 1923 году".

24 октября 1992 года Палата представителей США в своей резолюции заключает: "США не могут оказать содействие Азербайджану, пока эта страна не предприняла действенных шагов в направлении деблокады Армении и не прекратила все попытки применения силы в отношении РА и Нагорного Карабаха".

10 ноября 1994 года уже Парламентская ассамблея Совета Европы

призывает Азербайджан незамедлительно прекратить блокаду Армении.

Все эти и другие многочисленные заявления и резолюции международных

организаций, мировых держав, видных политиков, а также тысячи

публикаций весомых СМИ свидетельствуют о содействии демократического мира борьбе карабахского народа за независимость, подчеркнул Фарманян. "С удовлетворением должен отметить, что это масштабное содействие продолжается по сей день, продолжится и завтра, вне зависимости от усилий Азербайджана",- резюмировал депутат.