Пятница, 26 Января 2018 17:55

АрмИнфо. Председатель Национального Собрания республики Арцах Ашот Гулян 26-го января принял прибывшую накануне в Степанакерт делегацию, возглавляемую депутатом Европарламента, членом комиссии по внешним отношениям Ларсом Адактуссоном.

Как передает пресс-служба законодательного органа, приветствуя гостей, председатель парламента высоко оценил визиты европейских коллег, отметив, что они способствуют развитию европейской системы ценностей в Арцахе. "Мы очень ценим эти отношения, которые мы на протяжении лет формировали с европейскими структурами", - подчеркнул Ашот Гулян.

Выразив признательность за прием, Ларс Адактуссон отметил, что находится в Арцахе с миссией по сбору фактов. Он выразил уверенность в том, что собранная в ходе визита информация будет полезна в деле формирования правильных представлений об Арцахе и ее применения в дальнейшей деятельности.

В ходе встречи стороны коснулись основных прав и свобод человека, сотрудничества на парламентском уровне, независимости судебной системы в Арцахе и верховенства закона.

Во встрече приняли участие председатель постоянной комиссии по внешним сношениям Арзик Мхитарян, а также заместитель министра иностранных дел Армине Алексанян, председатель комиссии Ай-Дат Европы Гаспар Карапетян. Затем состоялась встреча делегации с членами группы дружбы "Республика Арцах-Европарламент".

Руководитель группы дружбы, заместитель председателя НС Ваграм Балаян коснулся препятствий, имеющихся во внешнеполитической сфере Арцаха, подчеркнув, что встречи в подобном формате способствуют тому, чтобы голос Арцаха был услышан.

Отвечая на вопросы депутатов, Адактуссон коснулся прав иракских курдов и христиан в Ираке и Сирии, а также вступления Турции в Евросоюз.

На встрече парламентарии Арцаха обменялись мнениями с гостями относительно возможных путей решения азербайджано-карабахского конфликта, безопасности, 30-й годовщины Арцахской освободительной борьбы, местного самоуправления в Арцахе и других внутриполитических вопросов.