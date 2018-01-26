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АрмИнфо.26 января министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян принял руководителя программы неправительственной организации The HALO Trust в Арцахе Майкла Ньютона.
Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Арцаха, стороны обсудили ряд вопросов, касающихся деятельности организации по гуманитарному разминированию в Арцахе, в частности, реализации намеченных на ближайший период программ.
Масис Маилян подтвердил готовность властей Арцаха и далее оказывать посильное содействие деятельности The HALO Trust в республике.
HALO Trust - британская благотворительная и американская некоммерческая организация, занимающаяся обезвреживанием наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов, которые могут представлять опасность для гражданских лиц. Ранее сообщалось, что по положению на сентябрь 2017 года усилиями организации за последние 16 лет было уничтожено более 8,733 противопехотных мин, 2,584 противотанковых мины, 180 858 единиц стрелкового оружия, 12 423 кассетных бомбы и 48 572 других взрывных устройства в Арцахе. HALO Trust надеется завершить работу по разминированию Арцаха к 2020 году.
|Самвел Фарманян с трибуны ПАСЕ представил фактические доказательства содействия международного сообщества движению за независимость Карабаха
|Председатель парламента Республики Арцах принял делегацию Европарламента
|Глава МИД Арцаха и представитель британской организации The HALO Trust обсудили вопросы по гуманитарному разминированию
|В СНБ Армении в 2017 году возбуждено 45 дел по фактам незаконной миграции
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 29-го января
|Америабанк продолжает лидировать по основным финансовым показателям
|В Армении ожидается понижение температуры воздуха
|Минсельхоз: ГМО продукты в Армении будут маркироваться и продаваться на отдельных прилавках
|ACBA-Credit Agricole Bank и ИНЕКОБАНК в рамках меморандума о сотрудничестве с Минсельхозом РА приступают к субсидированному агрокредитованию
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|Экс-министр обороны: Примитивные способы бомбежек арцахских позиций обусловлены стремлением Баку к экономии
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|Армянские депутаты с трибуны ПАСЕ подняли вопрос о привлечении к ответственности государств, по вине которых гибнут дети во время вооруженных конфликтов
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|Глава МИД Арцаха принял депутата Европарламента
|Канада ответила на ноту Баку: Оттава поддерживает мирное урегулирование карабахского конфликта в рамках МГ ОБСЕ
|Официальный представитель МИД России призвала повышать эффективность в нагорно-карабахском урегулировании
|Омбудсмен Арцаха: Последняя азербайджанская диверсионная попытка была ответом на выступление Сержа Саргсяна в ПАСЕ
|"Молюсь за тебя, Армения": Запись словацкого депутата в Facebook после выступления Сержа Саргсяна в ПАСЕ
|Минобороны Армении нуждается в доказательствах о пройденном Ацпаняном военном пути
|В Стамбуле прошло первое мероприятие под председательством Армении в Организации Черноморского экономического сотрудничества
|МЧС Армении рекомендует водителям ездить в области на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 26-го января
|Граждане Армении, обучающиеся в зарубежных общеобразовательных учреждениях, получат право на отсрочку от армии до 19-летнего возраста
|Премьеры Армении и Нидерландов договорились об активном сотрудничестве в сфере сельского хозяйства
|Вице-спикер о росте цен: Проще бороться с последствиями от естественного роста цен, чем после искусственного торможения подорожаний
|В докладе о состоянии Индекса человеческой свободы в мире Института Катона (США) Армения заняла 54 место среди 159 стран
|Эдуард Шармазанов: Республиканская партия пока не обсуждала кандидатуру на должность премьер-министра Армении
|Прогноз: Террористическая война на Южном Кавказе более вероятна, чем война между Арменией и Азербайджаном
|Президент, председатель Национального Собрания и генеральный прокурор не войдут в состав Совета безопасности Армении
|Грузия выделит армянской церкви $235 тысяч за ущерб, нанесенный ей в советский период
|Банк ВТБ (Армения)в рамках услуги «Суперставка» вернул своим клиентам более 80 млн драмов РА
|Армения устанавливает критерии обеспечения прозрачности в сфере управления природными ресурсами
|Вице-спикер парламента Армении: Единственный способ достичь мира в регионе, привести Азербайджан в конструктивное поле
|Эдуард Шармазанов указал на оcновные месседжи визита Сержа Саргсяна во Францию и его выступления в ПАСЕ
|Мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана прошел в соответствии с графиком
|Шаварш Кочарян: Армения делает все, чтобы сохранить военный баланс, включая использование возможностей стратегического союзника - РФ
|26-28 января температура воздуха в Армении понизится на 4-5 градусов
|Пресс-секретарь МИД РА про азербайджанскую диверсионную попытку: No pasaran!
|В связи с женским праздником 8 марта граждане Армении будут отдыхать 4 дня
|В Конгрессе США начат сбор подписей под обращением к американскому Минфину с требованием пересмотреть порядок двойного налогообложения между Ереваном и Вашингтоном
|Армения заинтересована в углублении и расширении армяно-ливанских отношений
|На КПП "Верхний Ларс" скопилось 83 грузовых автомобиля
|Вооруженные силы Азербайджана предприняли очередную попытку диверсионного проникновения
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждают об отключениях 25 января
|Армен Ашотян: "Нагорно-Карабахской конфликт не может быть решен без народа Арцаха"
|МЧС Армении: В 7 км к юго-востоку от деревни Гарни зафиксировано землетрясение
|С трибуны ПАСЕ Серж Саргсян ответил на вопросы азербайджанских делегатов
|Саргсян с трибуны ПАСЕ коснулся коррупционных скандалов, в которых были замешаны высокопоставленные чиновники СЕ
|Президент Армении: Я могу с гордостью заявить, что мы выполнили все основные обязательства перед СЕ
|Серж Саргсян: Членство Армении в ЕАЭС не стало преградой для сотрудничества с ЕС
|Серж Саргсян: Попытки ставить равенства между сторонами карабахского конфликта обречены на провал: Это фальшивая объективность
|Сменив офшорных акционеров, сотовый оператор <МТС Армения>, фактически остался в руках конечных бенефициаров
|Серж Саргсян: Турция не имеет правa говорить с нами на языке предусловий
|Серж Саргсян: Вне зависимости от своих политических планов я буду на передовой защиты права Арцаха на самоопределение
|Вскоре в Армении будет представлен предварительный вариант законопроекта "О биобезопасности ГМО- продукции на территории РА"
|Президент Армении встретился с новоизбранным Председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы и Генеральным секретарем Совета Европы
|Боевик ИГ был задержан при попытке вылететь в Армению
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