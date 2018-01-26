HALO Trust - британская благотворительная и американская некоммерческая организация, занимающаяся обезвреживанием наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов, которые могут представлять опасность для гражданских лиц. Ранее сообщалось, что по положению на сентябрь 2017 года усилиями организации за последние 16 лет было уничтожено более 8,733 противопехотных мин, 2,584 противотанковых мины, 180 858 единиц стрелкового оружия, 12 423 кассетных бомбы и 48 572 других взрывных устройства в Арцахе. HALO Trust надеется завершить работу по разминированию Арцаха к 2020 году.

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