Пятница, 26 Января 2018 17:24

АрмИнфо.Служба национальной безопасности Армении выявила транснациональную преступную группировку, занимающуюся незаконной миграционной деятельностью, которая через территорию РА осуществляла переправку зарубежных граждан в Иран, а затем в Турцию.

Согласно сообщению СНБ РА, с января по июнь 2017 года на армяно-иранской границе были задержаны 4 граждан Ирана, 1 гражданин Ирака и 1 гражданин Узбекистана. Вследствие предпринятых оперативных мероприятий было выявлено, что преступной деятельностью занимается группа граждан ИРИ и Турции. Согласно сообщению этих лиц, граждан зарубежных стран по прибытию в Армению встречали водители такси (армяне по национальности) и сразу (преимущественно в ночное время) везли к армяно-иранской границе, в указанное организаторами место. Далее один из членов преступной группировки, перерезав колючую проволоку на границе, переправил мигрантов на территорию ИРИ с тем, чтобы они впоследствии уехали в Турцию.

В рамках уголовного дела 6 человек привлечены в качестве обвиняемых, в отношении трех из них был вынесен обвинительный вердикт, а трое других объявлены в розыск. СНБ продолжила оперативные мероприятия в направлении исключения возможности использования Армении в качестве транзитной страны для организации незаконной миграции. В результате предпринятых мер в декабре 2017 года в СНБ поступил сигнал о намерении новой группы незаконных мигрантов использовать территорию Армении в качестве транзитной страны для перехода в третье государство. На этот раз речь шла о депортированных из Турции граждан Узбекистана, Казахстана, Туркменистана и Йемена, которые желали вновь возвратиться на территорию этой республики незаконным путем. В результате предпринятых оперативных мероприятий 22 и 26 декабря 2017 года, а также 15 и 19 января текущего года эти попытки были пресечены со стороны СНБ РА. Как и в предыдущий раз и в этом случае организаторами незаконной миграции были те же граждане Турции и Ирана. Для выявления личности организаторов этих преступлений СНБ Армении разработала ряд мероприятий. В частности, узнав об организации перехода очередного гражданина Ирана через территорию Армении в ИРИ, который находился в РА и был объявлен в международный розыск, сотрудники СНБ прямо на границе арестовали его и организатора незаконной переправы, также являющегося гражданином Ирана.

По второму факту организации незаконной миграции в качестве обвиняемых привлечены 7 человек, 4 из которых арестованы. СНБ Армении продолжает оперативные мероприятия для полного раскрытия преступления и выявления членов преступной группировки. СНБ также сообщает, что в 2017 году были выявлены случаи нарушения армяно-грузинской границы. Так, группа лиц, осуществляющих специальную госслужбу, с целью незаконной наживы организовали незаконное пересечение армяно-грузинской границы 1 гражданина Грузии и 2 граждан Армении. Все они имели проблемы с законом или документами. По данному факту в качестве обвиняемых привлечены 13 человек, в отношении 1 из них уголовное преследование было прекращено по причине его смерти, двое объявлены в розыск, в отношении 10 возбуждены уголовные дела. По фактам незаконного пресечения госграницы в 2017 году в СНБ в общей сложности возбуждены 45 дел, по которым проходят 47 человек - 22 из которых граждане РА, 25 граждане зарубежных стран. В отношении 40 из них дела направлены в суд, 7 объявлены в розыск. СНБ Армении, совместно с погрануправлением ФСБ России в РА и Главным штабом ВС РА предприняли меры по укреплению госграницы и исключению подобных случаев в будущем.