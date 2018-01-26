Пятница, 26 Января 2018 17:17

АрмИнфо.Производство и импорт ГМО-продуктов в Армению не запрещен, но они подлежат обязательной маркировке. А в ближайшее время будут имплементированы соответствующие законодательные нормы, согласно которым эти продукты должны будут продаваться на отдельных прилавках. Об этом во время слушаний в Парламенте по теме "Генетически модифицированные организмы, альтернативы или принуждение" заявил замминистра Сельского хозяйства Армении Ашот Арутюнян.

Замминистра также отметил, что ГМО-продукты еще не слишком хорошо исследованы, и пока нет однозначного ответа на вопрос, вредят ли они здоровью. "Но как бы то ни было, в 29 странах мира, в числе которых США, Испания, Португалия и т.д. ГМО семена и продукты не только экспортируют за границу, но и используют в сельскохозяйственных целях. Огромные территории засеиваются ГМО-семенами, и эти продукты считаются достижением науки. Во многих странах люди голодают, и с помощью ГМО-продуктов появляется возможность этим людям нормально питаться. Кроме того, органические продукты, которые мы употребляем тоже тем или иным образом изменяются на протяжении веков, просто наука развивается скачкообразно, а растения, которые мы выращиваем, меняются медленно, вот и все", - объяснил амминистра.

Он сообщил, что при Минсельхозе действует рабочая группа, которая изучает потенциал эффективности ГМО продуктов. В группе участвуют представители Минсельхоза, Минздрава, Сельхознадзора и т.д. Также в Армении есть 2 лаборатории, которые исследуют воздействие данных продуктов на организм человека. "Таким образом, мы стараемся выяснить все свойства ГМО-продуктов и обезопасить нашего потребителя", - заверил Ашот Арутюнян.

Замминистра отметил, что Минсельхоз считает необходимым также проводить общее осведомление граждан относительно этих продуктов, в связи с этим в последнее время проводятся программы, на которых эксперты периодически рассказывают о воздействии ГМО на человека. "Таким образом, каждый человек сам поймет, нужно ли ему использовать эти продукты или нет>, - заявил Арутюнян.

На вопрос относительно того, почему ГМО стоит дешевле, чем органические продукты и не значит ли это, что данные продукты вредны и плохо сказываются на здоровье человека, Арутюнян ответил, что органические продукты сложнее выращивать и обрабатывать. Он также добавил, что скоро в Национальном Собрании будет рассматриваться законопроект об ограничении ввоза ГМО-семян и продуктов, таким образом количество данных продуктов в Армении не будет превышать норму, и это означает, что на армянском рынке будут продаваться как органические продукты, так и ГМО, и каждый сам решит, что именно ему следует покупать.

"Конечно, в конечном счете, мы стремимся развивать и выращивать в Армении органические и полезные продукты, просто в данном случае, мы оповещаем людей о том, что есть альтернатива, предварительно осведомив о возможных побочных свойствах данных продуктов", - заключил Арутюнян.

Отметим, что ранее начальник Государственной службы по безопасности продуктов питания Министерства сельского хозяйства Ишхан Карапетян сообщил, что в Армению было импортировано 100 кг ГМО продуктов, что составляет менее 1%, и этот показатель не является опасным.