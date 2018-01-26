Пятница, 26 Января 2018 17:19

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово- восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

29 января текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:30-16:30 - подъезд 12 жилого дома 31 на ул. Московян и прилегающие общественные абоненты; частично улицы 3-8 в Сари таге и прилегающие общественные абоненты;

в Араратском марзе:

10:00-14:00 - частично село Ехегнаван;

в Вайоц Дзорском марзе:

10:00-16:00 - частично село Артаван;

в Котайкском марзе:

10:00-13:00 - села Верин и Неркин Птгни, частично ТЦ "Ариндж Молл", проходной пункт дорожной полиции, ООО "Тигабо", прилегающие производственные территории и общественные абоненты;

в Ширакском марзе:

10:00-14:00 - территории нового села в селе Мусаелян в районе Ащоцк;

10:00-16:00 - село Бардзрашен, станции компаний "АрменТел", "Виваселл МТС", "Юком" в районе Ани; улицы Туманян, Еритасардакан в городе Маралик; села Ланджик, Караберд, Дзитанков;

12:00-14:30 - северная часть села Покр Манташ в городе Артик;

в Тавушском марзе:

11:00-12:00 - частично улицы Саят-Новы, Мясникяна, Орджоникидзе в городе Дилижан;

в Сюникском марзе:

10?00-16?00 села Хнацах, Вагатур, Хознавар;

11?00-15?00 частично село Веришен;

11?30-16?00 частично село Сваранц.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями,

Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.