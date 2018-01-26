Пятница, 26 Января 2018 17:18

АрмИнфо. Америабанк продолжает лидировать по основным финансовым показателям, несмотря на некоторую сдержанность темпов прироста, что тем не менее не мешает ему весомее наращивать прибыль.

По данным Экспресс-Рэнкинга Банков Армении, подготовленного ИК АрмИнфо, активы банка по итогам 2017 года составили 677.7 млрд драмов ($1.4 млрд, 1-ая позиция). В их структуре 69,2% или 468.9 млрд драмов ($968.4 млн, 1-ая позиция) пришлось на кредитные вложения и прочие ссуды, а 8,5% или 57.8 млрд драмов ($119.4 млн) - на вложения в ценные бумаги. За 2017 год кредитный портфель банка сократился на 6,5%, но при этом вложения в ценные бумаги возросли на 14,2%, что сдержало спад активов на уровне 5,8%. В качестве сравнения отметим, что годом ранее, за 2016г банк демонстрировал существенный прирост этих показателей: кредитный портфель - на 63%, вложения в ценные бумаги - на 63,4%, активы - на 39,2%. И несмотря на замедление темпов роста вложений в ценные бумаги банк утвердился по этому показателю на 2-ой позиции.

Общие обязательства Америабанка к 1 января 2018 года закрепились на лидирующих 607.8 млрд драмов или $1.3 млрд, несмотря на 7,2%-ый спад, против 43,2%-го роста в 2016г. В их структуре обязательства перед клиентами (срочные вклады и депозиты до востребования) составили 61,7% или 375.2 млрд драмов ($775 млн, 2-ая позиция), привлеченные от международных финансовых структур кредиты - 29,5% или 179.1 млрд драмов ($369.9 млн, 1-ая позиция), а полученные от размещения собственных облигаций средства - 6,7% или 40.9 млрд драмов ($84.6 млн). За 2017 год банк сократил обязательства перед клиентами на 9,5% и привлеченные от международных финансовых структур кредиты - на 16,9%, при этом нарастив в 2,3 раза полученные от размещения собственных облигаций средства. Годом ранее, в 2016 году банк демонстрировал существенный прирост обязательств перед клиентами и привлеченных от международных финансовых структур кредитов.

Общий капитал Банк нарастил в отчетном году на 8,6% - до 69.9 млрд драмов или $144.5 млн за счет роста накопленной прибыли на 22,7% - до

29.8 млрд драмов или $61.5 млн. 2016 год Банк завершил с чистой прибылью в 7.7 млрд драмов или $15.9 млн, с обеспечением роста на 24%. Только за IV квартал чистая прибыль банка составила 2.3 млрд драмов, увеличившись в сравнении с предыдущим кварталом на 13%. Нормативный общий капитал Америабанка достиг к 1 января 2018 года

84.1 млрд драмов (с годовым ростом на 2,7%), что почти в 3 раза превышает вступивший в силу с 2017 года нормативный минимальный размер (30 млрд драмов). Норматив достаточности капитала Банк обеспечил по итогам 2017 года на уровне 12,74% (при требуемых min 12%), общей ликвидности - 29,74% (при требуемых min 15%), текущей ликвидности - 93,35% (при требуемых min 60%), против соответственно 15,87%, 31,23% и 133,17% годом ранее.

Отметим, что Банк находится в лидерах и по кредитованию промышленного сектора (включительно энергокомплекс), сельского хозяйства, строительного сектора, сферы торговли, транспорта и связи, общепита и сферы услуг, ипотечному кредитованию. Банк лидирует также и по срочным вкладам и депозитам до востребования.

С марта 2016г банк приступил к эмиссии своих облигаций: число выпусков к 1 января 2018г уже достигло 8-ми, из коих 5 - долларовые в общем объеме $55 млн, 1 - евровый в объеме 3 млн и 2 - драмовых в общем объеме 2.5 млрд., которые числятся в основном списке "Abond" фондовой биржи NASDAQ OMX Armenia.

Наряду с этим, Америабанк в июне 2016г через своего инвестиционного управляющего в лице компании respons Ability Investments AG успешно разместил долговые бумаги объемом $20 млн в четырех люксембургских инвестиционных фондах, запланировав направить вырученные от размещения этих бумаг средства на кредитование МСБ и финансирование проектов по энергоэффективности и возобновляемой энергетике. Отличительные награды: от Euromoney (2017, 2016, 2014г, 2012г, 2011г), от Global Finance (2016, 2015г, 2013г, 2012г), от The Banker/FT (2016г, 2015г, 2013г, 2010г), от Commerzbank-а с 2008 года ежегодно удостаивается награды "STP-Award".

Отметим, что ЗАО "Америабанк" является универсальным банком, предоставляющим инвестиционные, корпоративные и розничные банковские услуги в виде комплексного пакета банковских решений. Банк функционирует на армянском рынке с 31 октября 1996 года. Филиальная сеть Америабанка насчитывает 14 подразделений, из коих 9 столичные и 5 - региональные. В акционерном капитале Америбанка с вхождением в декабре 2015 года Европейского Банка Реконструкции и Развития долевое участие изменилось следующим образом: Америя Групп CY Ltd. - 65,8%, EBRD - 20,7% и ESPS Holding Limited - 13,5%.