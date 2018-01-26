Пятница, 26 Января 2018 17:17

АрмИнфо.Согласно данным Армгидрометцентра Армении, с 26-29 января температура воздуха постепенно понизится на 4-5 градусов.

Как сообщает пресс-служба МЧС, днем 27-го января в большинстве регионов, 28-го в Лори, Тавуш, Сюник и в Арцахе время от времени ожидаются осадки, в горных районах и в предгорьях - в виде снега, в долинах - в виде мокрого снега. С 29-31 ожидается погода без осадков. Ветер северо-восточный с порывами до 3-8 м/с.

В Ереване 27-го января днем время от времени ожидаются осадки, ночью 27-го - в виде мокрого снега. С 28-31 ожидается погода без осадков. Днем 27-го января ожидается 4-6 градусов тепла, но уже 29 -30 января столбик термометра покажет 2-4 градусов выше нуля, 31-гоянваря вернется к показателю в 4-6 градусов тепла.