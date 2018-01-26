Пятница, 26 Января 2018 16:29

АрмИнфо. Минсельхоз Армении объявил о старте программ субсидированного агрокредитования. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе ведомства, с Банком ACBA-Credit Agricole и ИНЕКОБАНКом Минсельхоз РА и офис реализации программ по экономическому развитию сельских общин подписали меморандумы о сотрудничестве в реализации программ по субсидированию процентных ставок агрокредитов.

В подписании меморандумов участвовали заместитель министра сельского хозяйства Ашот Арутюнян, в.и.о. директора офиса реализации программ по экономическому развитию сельских общин Ваге Арутюнян, заместитель генерального директора Банка ACBA-Credit Agricole Норик Назарян, в.и.о. исполнительного директора ИНЕКОБАНКа Гарник Тадевосян.

С Банком ACBA-Credit Agricole подписаны меморандумы о сотрудничестве в реализации программ субсидирования процентных ставок по кредитам на закладку интенсивных плодово-ягодных садов, обрабатываемых с использованием прогрессивных технологий, и на установку систем капельного полива и противоградовых сеток. А с ИНЕКОБАНКом - меморандум о сотрудничестве в реализации программы субсидирования процентных ставок по кредитам на установку систем капельного полива. В рамках программ кредиты будут предоставляться как физическим, так и юридическим лицам, в том числе кооперативам и частным предпринимателям.

"Следующим шагом будет подписание компаниями-подрядчиками договоров с соответствующими банками, после чего бенефициары смогут представить в банки заявки на участие в программах", - заявил А.Арутюнян. Он подметил, что сегодня в Армении насчитывается мало плодовых садов обрабатываемых с помощью современных технологий, но благодаря подобным программам субъекты хозяйствования получат возможность заниматься конкурентным агробизнесом.

"В Армении размер нанесенного градом урона сельскохозяйственным посевам зачастую доходит до 80- 100% потери урожая. Установка противоградовых сеток почти на 100% защитит сады, а системы капельного полива позволят расходовать примерно на 50% меньше воды",

- пояснил А.Арутюнян.

Представитель Банка ACBA-Credit Agricole Н.Назарян со своей стороны добавил: "Филиальная сеть банка лидирует по присутствию в областях Армении. Мы собирались оповестить фермерские хозяйства о новых программах, но думаю, что все уже знали об этих готовящихся новостях и с нетерпением ждали старта проектов".

Г.Тадевосян в свою очередь заметил: "Несмотря на то, что ИНЕКОБАНК не настолько активен в плане агрокредитования, но есть желание принять участие в реализации программ, которые нацелены на внедрение прогрессивных технологий".

По данным Минсельхоза РА, в рамках программы субсидирования процентных ставок по кредитам на установку противоградовых сеток ссуды будут выдаваться со сроком погашения до 7 лет, по ставке до 14% годовых, субсидирование которой позволит предоставлять клиенту кредит по ставке в 2%. По программе субсидирования процентных ставок по кредитам на закладку интенсивных плодово- ягодных садов площадью 0,5-10 га, обрабатываемых с использованием прогрессивных технологий, ссуды будут выдаваться со сроком погашения до 7 лет, по ставке 5% годовых. По программе субсидирования процентных ставок по кредитам на установку систем капельного полива ссуды будут выдаваться со сроком погашения до 3 лет, по ставке до 14% годовых, субсидирование которой позволит предоставлять клиенту кредит по ставке в 2%.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении, подготовленного ИК АрмИнфо, объем сельхозкредитов на 1 октября 2017г достиг 147.8 млрд драмов или $309 млн с годовым спадом на 4,4%, а только за 9 месяцев 2017г - на 2%. Бессменным лидером по сельхозкредитованию выступает ACBA- Credit Agricole Bank, охватывая 47% суммарного объема (или 69.5 млрд драмов), а на долю ИНЕКОБАНКа приходится свыше 1% или 1.5 млрд драмов (с годовым ростом на 15,4%)