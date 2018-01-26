Пятница, 26 Января 2018 16:29

АрмИнфо.В 2018-м Россия продолжит курс направленный на обустраивание евразийского пространства. Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель Совета по внешней и оборонной политике России, директор по научной работе клуба <Валдай> Федор Лукьянов.

"В этом смысле, ожидать каких-то резких изменений во внешней политике Москвы явно не стоит. Усиление же евразийской интеграции, нивелирование существующих в ЕАЭС противоречий, особенно мешающих дальнейшей интеграции, станет явным приоритетом Российской внешней политики после и в случае переизбрания в марте Владимира Путина", - заметил аналитик

Лукьянов также прогнозирует дальнейшее выполнение Россией посреднических обязательств в рамках Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта в условиях отсутствия радикальных перемен. Отметив наличие в Армении массы претензий к вопросу военного сотрудничества Москвы с Баку, аналитик обусловил данный процесс сложностями, диктующей правила игры, региональной геополитики.

Тем не менее, Лукьянов убежден в отсутствии влияния геополитических пертурбаций на выполнение Москвой, закрепленных договорами, обязательств по обеспечению безопасности Армении. Невыполнение обязательств перед Ереваном, по его прогнозам, девальвирует международную роль и функции Москвы, отнюдь не только в отношениях с Ереваном.

Урегулированием карабахского конфликта с 1992 года занимается Минская группа ОБСЕ, представленная сопредседателями от России, США и Франции. В настоящее время процесс урегулирования идет на основе выдвинутых сопредседателями МГ ОБСЕ в 2007 году в Мадриде и обновленных в 2009 году "Мадридских принципов", помимо всего прочего предусматривающих размещение в зоне конфликта миротворческого контингента.