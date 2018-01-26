Пятница, 26 Января 2018 16:28

АрмИнфо.Примитивные способы бомбежек позиций Армии обороны НКР обусловлены стремлением Баку сэкономить на боеприпасах. Подобное мнение выразил журналистам экс-министр обороны Армении, генерал- лейтенант Вагаршак Арутюнян.

20 января Министерство обороны Арцаха сообщило о двух ударах, нанесенных в минувшую субботу двумя азербайджанскими беспилотниками по позициям Армии обороны республики. По словам арцахских военных, на арцахские позиции были сброшены минометная мина и кустарная взрывчатка. В результате обоих ударов Армия обороны потерь не понесла.

"Удерживать напряжение в Карабахе Азербайджану по-прежнему необходимо, а вот особо тратиться на боеприпасы в Баку не хотят. Война - противостояние ресурсов в котором всегда нужно принимать в расчет эффективность и цену собственных действий. У противника, конечно, есть дорогие ударные израильские БПЛА, но зачем их использовать, когда дорогие БПЛА могут сбить. Вот они и используют гранаты, прикрепленные к граненому стакану на примитивном беспилотнике", - отметил военный.

Арутюнян также не исключает, что последняя попытка диверсионно-разведывательного проникновения противника могла стать "ответом" на выступление президента Армении с трибуны ПАСЕ в ответ на провокативные заявления главы азербайджанской делегации Самеда Сеидова.

25 января Армия обороны НКР сообщила о неудачной попытке разведывательно- диверсионного проникновения ВС Азербайджана через линию соприкосновения в Карабахе. Противник был отброшен и понес потери. С армянской стороны потерь нет.

"После серьезного переоснащения передовой Армии обороны в течение 2017-го Баку от попыток диверсий воздерживался. Тем не менее, осознание собственной несостоятельности выиграть широкомасштабную войну, заставляет власти этой страны всеми силами поддерживать градус накала на линии соприкосновения. Именно поэтому Ильхам Алиев не соглашается внедрять механизмы расследования инцидентов", - подытожил военный