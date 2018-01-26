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АрмИнфо.Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георги Церетели планирует посетить Армению и Азербайджан с целью обсуждения с представителями республик карабахского конфликта. Об этом Церетели сообщил, выступая на заседании Постоянного совета ОБСЕ 25 января.
При этом он не уточнил сроков визита, подчеркнув, что в настоящее время идут организационные работы.
|Председатель парламента Республики Арцах принял делегацию Европарламента
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|Минсельхоз: ГМО продукты в Армении будут маркироваться и продаваться на отдельных прилавках
|ACBA-Credit Agricole Bank и ИНЕКОБАНК в рамках меморандума о сотрудничестве с Минсельхозом РА приступают к субсидированному агрокредитованию
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|Экс-министр обороны: Примитивные способы бомбежек арцахских позиций обусловлены стремлением Баку к экономии
|Председатель ПА ОБСЕ посетит Армению и Азербайджан для обсуждения карабахского конфликта
|Экс-министр обороны: Основы Армянской армии былы заложены в 1988 году с началом Арцахского движения
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|В Стамбуле прошло первое мероприятие под председательством Армении в Организации Черноморского экономического сотрудничества
|МЧС Армении рекомендует водителям ездить в области на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 26-го января
|Граждане Армении, обучающиеся в зарубежных общеобразовательных учреждениях, получат право на отсрочку от армии до 19-летнего возраста
|Премьеры Армении и Нидерландов договорились об активном сотрудничестве в сфере сельского хозяйства
|Вице-спикер о росте цен: Проще бороться с последствиями от естественного роста цен, чем после искусственного торможения подорожаний
|В докладе о состоянии Индекса человеческой свободы в мире Института Катона (США) Армения заняла 54 место среди 159 стран
|Эдуард Шармазанов: Республиканская партия пока не обсуждала кандидатуру на должность премьер-министра Армении
|Прогноз: Террористическая война на Южном Кавказе более вероятна, чем война между Арменией и Азербайджаном
|Президент, председатель Национального Собрания и генеральный прокурор не войдут в состав Совета безопасности Армении
|Грузия выделит армянской церкви $235 тысяч за ущерб, нанесенный ей в советский период
|Банк ВТБ (Армения)в рамках услуги «Суперставка» вернул своим клиентам более 80 млн драмов РА
|Армения устанавливает критерии обеспечения прозрачности в сфере управления природными ресурсами
|Вице-спикер парламента Армении: Единственный способ достичь мира в регионе, привести Азербайджан в конструктивное поле
|Эдуард Шармазанов указал на оcновные месседжи визита Сержа Саргсяна во Францию и его выступления в ПАСЕ
|Мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана прошел в соответствии с графиком
|Шаварш Кочарян: Армения делает все, чтобы сохранить военный баланс, включая использование возможностей стратегического союзника - РФ
|26-28 января температура воздуха в Армении понизится на 4-5 градусов
|Пресс-секретарь МИД РА про азербайджанскую диверсионную попытку: No pasaran!
|В связи с женским праздником 8 марта граждане Армении будут отдыхать 4 дня
|В Конгрессе США начат сбор подписей под обращением к американскому Минфину с требованием пересмотреть порядок двойного налогообложения между Ереваном и Вашингтоном
|Армения заинтересована в углублении и расширении армяно-ливанских отношений
|На КПП "Верхний Ларс" скопилось 83 грузовых автомобиля
|Вооруженные силы Азербайджана предприняли очередную попытку диверсионного проникновения
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждают об отключениях 25 января
|Армен Ашотян: "Нагорно-Карабахской конфликт не может быть решен без народа Арцаха"
|МЧС Армении: В 7 км к юго-востоку от деревни Гарни зафиксировано землетрясение
|С трибуны ПАСЕ Серж Саргсян ответил на вопросы азербайджанских делегатов
|Саргсян с трибуны ПАСЕ коснулся коррупционных скандалов, в которых были замешаны высокопоставленные чиновники СЕ
|Президент Армении: Я могу с гордостью заявить, что мы выполнили все основные обязательства перед СЕ
|Серж Саргсян: Членство Армении в ЕАЭС не стало преградой для сотрудничества с ЕС
|Серж Саргсян: Попытки ставить равенства между сторонами карабахского конфликта обречены на провал: Это фальшивая объективность
|Сменив офшорных акционеров, сотовый оператор <МТС Армения>, фактически остался в руках конечных бенефициаров
|Серж Саргсян: Турция не имеет правa говорить с нами на языке предусловий
|Серж Саргсян: Вне зависимости от своих политических планов я буду на передовой защиты права Арцаха на самоопределение
|Вскоре в Армении будет представлен предварительный вариант законопроекта "О биобезопасности ГМО- продукции на территории РА"
|Президент Армении встретился с новоизбранным Председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы и Генеральным секретарем Совета Европы
|Боевик ИГ был задержан при попытке вылететь в Армению
|Серж Саргсян: На саммите Франкофонии в Ереване будут присутствовать представители половины государств планеты
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