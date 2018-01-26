Пятница, 26 Января 2018 16:27

АрмИнфо.Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георги Церетели планирует посетить Армению и Азербайджан с целью обсуждения с представителями республик карабахского конфликта. Об этом Церетели сообщил, выступая на заседании Постоянного совета ОБСЕ 25 января.

При этом он не уточнил сроков визита, подчеркнув, что в настоящее время идут организационные работы.