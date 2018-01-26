Пятница, 26 Января 2018 16:26

АрмИнфо.Основы Армянской армии былы заложены в 1988 году с началом Арцахского движения. Подобное мнение выразил журналистам экс- министр обороны Армении, генерал-лейтенант Вагаршак Арутюнян.

"Конечно, официальным днем основании нашей армии является 1 января 1992 года. Именно в этот день Вазген Саркисян подписал указ номер один. Однако, процесс армейского строительства начался в Армении с формированием отрядов самообороны на границе Армения-Азербайджан и непосредственно в Арцахе. Первым органом управления Стал сформированный в 1991-м, возглавленный Вазгеном Саркисяном, Комитет обороны, а в сентябре был сформирован особый полк, ставший своеобразным фундаментом будущих Вооруженных сил", - заметил он.

Арутюнян напомнил, что после развала СССР было принято решение о передаче вооружений обретшим независимость странам по территориальному принципу. Таким образом, Азербайджан получил гораздо больше чем Армения. К примеру, по его словам, Азербайджан получил 60 вертолетов, а Армения 2, Азербайджану осталось в наследство от СССР 400 танков, а Армении всего 100. В бронетехнике в целом Азербайджан в 1992-м превосходил Армению в 5-6 раз. В человеческом же ресурсе противник превосходил армянскую сторону троекратно.

"Я не говорю уже об экономическом потенциале. Здесь Азербайджан превосходил Армению четырехкратно. Думаю, что залогом нашего успеха стало более раннее начало процесса армейского строительства, правильные стратегические решения и все это на фоне неграмотного применения вооружений противником. Главным же предусловием стал сформированный в армянском народе в течение веков спрос на победу", - подытожил Арутюнян.