Пятница, 26 Января 2018 14:11

АрмИнфо. Если Азербайджан не желает имплементировать на линии соприкосновения с Арцахом технические средства по расследованию приграничных инцидентов, То его необходимо принудить к этому.

Об этом с трибуны Парламентской ассамблеи Совета Европы заявил вице-спикер парламента Армении от блока "Царукян" Микаел Мелкумян во время обсуждений доклада азербайджанского делегата Севиндж Фаталиевой О детях, пострадавших во время вооруженных конфликтов.

"Если Азербайджан не соглашается на это, он берет на себя всю ответственность за человеческие жертвы в зоне карабахского конфликта. Нашей целью является не только озвучивание оценок, но и применение санкицй в отношении тех, кто провоцирует вооруженные столкновения",- отметил Мелкумян. В контексте обсуждаемой темы, он напомнил об армянском мальчике Вагаршаке Григоряне, который скончался от взрыва азербайджанского снаряда во время апрельской войны 2016 года, а также о сотнях детей, Которые остались сиротами в результате карабахского конфликта.

В свою очередь, депутат от блока "Царукян" Наира Зограбян заявила, что азербайджанский Нюрнберг еще впереди. Она подчеркнула, что Азербайджан во время обстрела армянских приграничных населенных пунктов специально делает мишенью детские сады и школы. "Политика армянофобии прививается азербайджанским детям еще с детсадовского возраста. Но этим Азербайджан наносит ущерб в первую очередь себе, воспитывая целые поколения кровожадных людей",- резюмировала армянский депутат.

В свою очередь, представитель блока "Елк" Эдмон Марукян поднял вопрос защиты сирийских детей от вооруженных нападений со стороны Турции. " Во время атак Турции погибли сотни сирийских детей, обращалась ли Ассамблея к этому вопросу, был ли озвучен призыв к Турции покинуть территорию Сирии, прекратить атаки, был ли рассмотрен вопрос о применении санкций в отношении этой страны с целью прекращения кровопролития",- обратился Марукян к делегатам ПАСЕ.

Отметим, что изначально доклад азербайджанского делегата О детях, пострадавших в результате вооруженных конфликтов содержал многочисленные однобокие, субъективные, проазербайджаснкие формулировки, однако в результате усилий армянской делегации все они были изъяты из окончательного варианта документа.