Пятница, 26 Января 2018 13:57

АрмИнфо. Министерство здравоохранения Армении подготовило новый законопроект "О снижении и предотвращению негативного воздействия употребления табачных изделий". Документ 24 января был представлен на общественный суд на едином портале проектов нормативных актов e-draft.am.

Согласно законопроекту, предлагается запретить использование табачных изделий, их аналогов и заменителей табака на территориях медицинских и образовательных учреждений, в том числе, вузов, в театрально-концертных комплексах, музеях, библиотеках, кинотеатрах, развлекательных центрах, спортзалах и стадионах. Нарушителям грозит административный штраф.

Как отмечают авторы законопроекта, цель законодательной инициативы - предотвратить употребление табачных изделий и их заменителей, содействовать прекращению их использования, а также защитить население от негативных последствий от вторичного дыма. В качестве основной линии осуществляемой политики в сфере борьбы с курением отмечаются меры, нацеленные на повышение осведомленности населения о вредных последствиях курения.

С этой целью, Минздрав устанавливает ряд ограничений. В частности, ввозу на территорию Армении с целью ее сбыта подлежит табачная продукция, исключительно соответствующая техническому регламенту по безопасности, установленному правительством Армении. Данные изделия подлежат обязательной сертификации, согласно установленной схеме. Запрещен также ввоз и сбыт табака, если превышаются установленные нормы по количеству никотина и смол.

В то же время, к производителям и импортерам табачной продукции устанавливаются требования по обязательной маркировке о негативном влиянии на здоровье. В частности, информация на армянском языке должна располагаться на обеих сторонах сигаретной пачки и занимать не менее 50% от упаковки, при этом маркировка должна быть читабельной, четкой, размещена в черной рамке и не поддаваться повреждению, шрифт GHEA Grapalat. Оборот табачных изделий, не соответствующих указанным нормам, будет запрещен.

Законом предусматривается запрет на реализацию табачной продукции, и их заменителей лицам, не достигшим 18-летнего возраста. При наличии сомнения о достижении покупателем 18-ти лет, продавец, при продаже указанной продукции, имеет право требовать документ удостоверяющий личность. Также станет невозможным реализация табачных изделий или их заменителей в торговых точках самообслуживания, посредством автоматов, механического или электронного оборудования.

Документом устанавливается запрет на реализацию табачной продукции со скидками, поштучно (из вскрытой пачки), а также их продажа в медучреждениях, школьных и дошкольных учреждениях и в радиусе 100 метров от них, среднеспециальных, вузах и поствузовских учебных учреждениях; на территории детско-юношеских организаций; социальных учреждениях; на территории театров, музеев, библиотек, кинотеатров, развлекательных центров; на объектах общественного питания (столовые, рестораны, кафе, бары, буфеты и прочие объекты изготовления и реализации кулинарной продукции); близ памятников культуры; в особо охраняемых природных зонах; на территории органов государственного управления и местного самоуправления, государственных или муниципальных учреждений, не являющихся органом государственного управления и местного самоуправления, на территории осуществления деятельности государственных коммерческих и некоммерческих юридических лиц; в транспорте (транспорт, осуществляющий пассажирские перевозки, железнодорожный, наземный электрический транспорт, метрополитен), на транспортных остановках, в залах ожидания, в помещениях для обслуживания пассажиров; в аэропортах (за исключением помещений для курения), на территории фуникулеров, на железнодорожных вокзалах и станциях метрополитена, на автовокзалах, автостанциях; в объектах гостиничного хозяйства (гостиницы, мотели, заведения гостиничного типа, санатории, дома отдыха и специализированные лагеря, пансионаты, туристические, детско-юношеские и лагерные объекты (комплексы), туристические дома); в лифтах и на территориях общего пользования в многоквартирных зданиях; в помещениях, где это предусмотрено правилами пожарной безопасности; в помещениях в зданиях, строениях, отведенных для осуществления трудовой деятельности; в игорных домах, объектах торговли и досуга.

Запрету подлежат также все виды рекламы табачных изделий, их аналогов и заменителей табака. В том числе, вводится запрет на любое использование упоминания о них при рекламе иных товаров или услуг, размещение плакатов или других рекламных продуктов или логотипов табачных изделий в доступных для потребителей местах. Запрещается также их бесплатная реализация, производство, импорт и реализация продуктов и игрушек, имитирующих табачную продукцию. Демонстрировать табачную продукцию можно будет только в рамках социальной рекламы, рассказывающей о вреде курения. Производители табачной продукции не смогут выступать спонсорами мероприятий, если они этим могут прямым или косвенным способствовать росту продаж табачной продукции. Демонстрация табачных изделий в предусмотренной для детей продукции будет запрещена (мультфильмы, фильмы, театральные представления) при трансляции по телевидению, радио или в интернете, исключение составят только те случаи, когда перед трансляцией пользователи будут информироваться о вреде курения.

В рамках законодательной инициативы армянского Минздрава планируются изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), Курение в неустановленных местах повлечет за собой штраф в размере 250 тысяч драмов. В случае повторного нарушения в течение 3 месяцев штраф составит 500 тысяч драмов. Закон вступает в силу с 1 ноября 2018 года. С этого момента теряет силу закон РА "Об ограничениях в сфере реализации и потребления табачных изделий" от 24 декабря 2004 года.