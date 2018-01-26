Пятница, 26 Января 2018 13:27

АрмИнфо. Посольство Азербайджана в Канаде вручило ноту Департаменту иностранных дел, торговли и развития этой страны по факту "незаконного" визита 2 сентября 2017 года канадских депутатов Тони Клемана и Рейчел Хардер в Нагорный Карабах, сообщает Министерство иностранных дел АР.

В ответной ноте Канады, согласно МИД АР, было заявлено, что "два члена канадского парламента совершили визит в Карабах не от имени правительства Канады, и правительство не было заранее проинформировано об их планах". Было также подчеркнуто, что Канада поддерживает мирное урегулирование конфликта в рамках процесса МГ ОБСЕ.

Ранее МИД Азербайджана включил канадских депутатов в <Список нежелательных лиц>.