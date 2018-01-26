Пятница, 26 Января 2018 13:02

АрмИнфо. Последняя азербайджанская диверсионная попытка была своего рода ответом на выступление президента Армении Сержа Саргсяна в Парламентской ассамблее Совета Европы. Об этом на своей страничке в Facebook написал Омбудсмен Арцаха Рубен Меликян.

"Они не успокоятся, пока в Азербайджане царит тотальная армянофобия. Нам еще долго придется быть бдительными, при этом не сворачивая с демократического пути",- написал Меликян.

Отметим, что с трибуны ПАСЕ Серж Саргсян заявил, что препятствием на пути урегулирования карабахского конфликта являются максималистские требования Баку. "Однако Арцах никогда не будет в составе Азербайджана, забудьте это, и вернитесь в русло реалистичных, конструктивных переговоров",- заявил президент.

25 января в 02.00 на юговосточном направлении линии противостояния в районе населенного пункта Куропаткино подразделения Армии обороны зафиксировали очередную попытку диверсионного проникновения со стороны вооруженных сил Азербайджана. В результате предпринятых предупредительных мер противник был отброшен на исходные позиции, понеся, по предварительным данным, потери. Подробности уточняются.