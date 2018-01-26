Пятница, 26 Января 2018 12:46

АрмИнфо. Депутат Парламентской ассамблеи Совета Европы от Словакии Любош Благан на своей страничке в Facebook обратился к выступлению президента Армении Сержа Саргсяна в ПАСЕ.

Депутат отметил, что хотел своим выступлением с трибуны ПАСЕ от имени парламента Словакии выразить уважение, дружбу и солидарность Армении, но поскольку до него не дошла очередь, решил поделиться своими замечаниями по социальной сети. Благан заметил, что изначально разделял позиции Армении как по карабахскому урегулированию, так и в вопросе нормализации отношений с Турцией, напомнив, что в 2004 году парламент Словакии признал и осудил Геноцид армян в начале 20-ого века.

"Армяне храбрый народ, который много вытерпел. Армения примерная страна, тесно сотрудничающая с Россией в рамках Евразийского экономического союза и активно взаимодействующая с Евросоюзом, результатом чего стало подписание двустороннего Соглашения о партнерстве",- написал депутат, при этом выразив надежду на то, что Армения не пойдет по пути тотальной либерализации и приватизации, попирая социальные права населения, что является неумолимым последствием неолиберальных реформ. "Молюсь за тебя Армения",- резюмировал свою запись словацкий депутат.