Пятница, 26 Января 2018 11:55

АрмИнфо. Министерство обороны Армении пока обсуждает заявление инициативной группы о захоронении участника карабахской войны, общественного деятеля Саргиса Ацпаняна в военном пантеоне "Ераблур".

Согласно сообщению Минобороны, в представленных инициативной группой документах и заявлении нет фактов, свидетельствующих о пройденном Ацпаняном военном пути. Меж тем, как объясняет ведомство, для организации захоронения в пантеоне "Ераблур" необходимы доказательства того, что данная личность прошла определенный военный путь. Минобороны подчеркивает, что данные о пройденном той или иной личностью военном пути представляет его командование.

Отметим, что Ацпанян известен армянской общественности, как активный участник карабахской войны и борец за свободу и защиту прав и свобод человека. Сразу после его смерти в социальных сетях появились фотографии Ацпаняна со времен карабахской войны.

На портале был инициирован сбор подписей под петицией о захоронении Ацпаняна в пантеоне "Ераблур".

Ацпанян скончался в возрасте 55 лет от тяжелой, затяжной болезни, причиной которой стала, как утверждают медики, его 29-дневная голодовка в 2008 году, объявленная в знак солидарности жертвам событий 1 марта 2008 года. Отметим, что официальных соболезнований родным Ацпаняна от руководств Армении и Арцаха не поступало.