Четверг, 25 Января 2018 17:28

АрмИнфо. Граждане Армении, обучающиеся в зарубежных общеобразовательных учреждениях, получат право на отсрочку от армии до 19-летнего возраста. Правительство Армении 25 января на заседании одобрило соответствующие поправки в закон "О воинской службе и статусе военнослужащего".

Министр образования и науки РА Левон Мкртчян, представляя проект, напомнил, что граждане страны, обучающиеся в общеобразовательной системе Армении, имеют право на отсрочку от армии до завершения обучения в общеобразовательной системе, до исполнения своего 19-летия, и не днем больше.

В настоящее время аналогичное право предлагается распространить также на граждан Армении, которые мигрировали из страны и проходят обучение в общеобразовательных учреждениях других стран. Фактически, как отметил глава Минобрнауки, это позволит обеспечить конституционное право граждан Армении на беспрерывное общеобразовательное обучение. Согласно армянскому законодательству, на обязательную военную службу призываются граждане мужского пола в возрасте от 18 лет. Между тем, в РА действует 12-летняя система образования.