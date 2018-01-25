Четверг, 25 Января 2018 17:07

АрмИнфо.Находящися в Давосе премьер-министр РА Карен Карапетян 25 января провел встречу со своим нидерландским коллегой Марком Рютте.

Согласно сообщению пресс-службы правительства РА, в ходе встречи Карен Карапетян выразил Марку Рютте признательность за оказываемую

республике последовательную техническую и финансовую помощь со стороны Нидерландов, в том числе, и по линии международных финансовых структур - ЕБРР, Всемирного банка, МВФ, а также голлландской группы, членом которой является Армения. Премьер-министр РА рассказал своему нидерландскому коллеге о реализуемых в Армении реформах, представил макроэкономические показатели и тенденции, направленные на обеспечение роста экономики. Карен Карапетян подчеркнул, что членство республики в ЕАЭС, сотрудничество с ЕС и хорошие отношения с Ираном создают хорошие условия для вступления нидерландских компаний на региональные рынки.

Собеседники обсудили также возможности активизации сотрудничества в рамках подписанного в ноябре прошлого года соглашения с ЕС О всеобъемлющем и расширенном партнерстве. Карен Карапетян своему собеседнику осуществляемые правительством РА реформы в сфере сельского хозяйстваю Он подчеркнул, что в данной сфере имеются большие возможности для взаимодействия. "Мы крайне заинтересованы в применении опыта и знаний Нидерландов в сфере сельского хозяйства", - отметил глава армянского правительства.

Марк Рютте, в свою очередь, отметил, что Нидерланды по производству продукции сельского хозяйства являются вторым государством в мире, и они будут рады поделиться своим опытом, будучи готовыми предпринять конкретные шаги в данном направлении.