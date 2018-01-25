Четверг, 25 Января 2018 16:41

АрмИнфо. "Главной целью слушаний в Парламенте относительно роста цен было выслушать все стороны, узнать мнение общественности, ознакомиться с точкой зрения экспертов и сделать соответствующие выводы. Целью слушаний не является немедленное изменение налогового кодекса или столкновение властей с оппозицией, нам нужно сначала ознакомиться с точкой зрения экспертов", - об этом 25 января на пресс-конференции заявил вице-спикер Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов.

Вице-спикер отметил, что рост цен в Армении не является искусственным, и что этот процесс контролируем. В качестве доказательства своих слов, Шармазанов подчеркнул тот факт, что в соседней Грузии рост цен составил 4.7%, в Азербайджане 7.9%, а в Армении цены возросли всего лишь на 2,6%. "Мы не живем в изоляции от всего мира, и рост цен на международном рынке приводит к росту цен и в Армении. Сейчас не СССР и рынок обуславливает цену. Если мы будем искусственно сдерживать рост цен, то это приведет к еще более тяжелым последствиям", - заверил депутат.

По мнению вице-спикера, выходом из ситуации является не сдерживание инфляции, а постепенное повышение пенсий и зарплат. "Сегодня у нас нет возможности резко поднять зарплаты. Однако мы надеемся, что в этом году в Армении будет зафиксирован экономический рост, и за счет этого у нас будет возможность поднять зарплаты и пенсии в 2019-2020 годах", - подчеркнул Шармазанов.

Говоря о возможности пересмотра нового Налогового Кодекса, что, по мнению оппозиции, приведет к снижению цен, Шармазанов заявил: "Ни один закон не является догмой. Закон должен служить человеку, а не человек закону. Если возникнет необходимость, то мы рассмотрим возможность изменения Налогового Кодекса, но пока в этом нет необходимости. Кроме того, должен отметить, что ни один оппозиционный митинг не в состоянии изменить ситуацию в стране. Ведь если у нас нет денег, выйдя на улицу, они не свалятся к нам на голову сверху", - заметил вице-спикер.