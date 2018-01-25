Четверг, 25 Января 2018 16:26

АрмИнфо. В третьем ежегодном докладе о состоянии Индекса человеческой свободы в мире Института Катона (США) Армения заняла 54 место среди 159 стран.

Азербайджан, поднявшись на три позиции, занял 128 место. Турция опустилась на 84 место с 16 позиции, Грузия оказалась на 40 место, поднявшись на 2 позиции. Россия в опубликованном рейтинге заняла 126 место, потеряв 14 позиций по сравнению с прошлым годом.

Исследователи составили индекс человеческой свободы на основе 79 показателей человеческих свобод по двенадцати категориям, среди которых верховенство права, безопасность, свобода передвижения, религиозной практики, ассоциаций и гражданского общества, качество юридической системы и защита прав собственности, свобода международной торговли, регулирование бизнеса, труда, кредита.