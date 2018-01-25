Четверг, 25 Января 2018 16:14

АрмИнфо. "Посол Армении в Великобритании Армен Саркисян один из тех немногочисленных деятелей, который работал со всеми тремя президентами РА.

Вся его биография говорит о том, что он достоин должности президента", - об этом 25 января на пресс-конференции заявил вице-спикер Эдуард Шармазанов, отвечая на вопрос о том, почему РПА на должность президента выдвинула именно Армена Саркисяна.

Вице-спикер отметил, что согласно новой Конституции президентом может стать только беспартийный политический деятель. "Поэтому мы не выдвинули кандидата из рядов РПА. Однако, должен вас заверить Армен Саркисян прекрасно осведомлен о ситуации в Армении, ведь будучи послом ему было важно знать о всех вызовах и проблемах в РА. Кроме того, наш кандидат в президенты занимал высокие должности и в Армении, был премьер-министром и покинул этот пост из-за проблем со здоровьем"- заявил Шармазанов.

Комментируя по просьбе корреспондента АрмИнфо просочившуюся в СМИ информацию о том, что в РПА уже принято решением о будущем премьерстве Сержа Саргсяна, Шармазанов заявил: "Республиканская партия еще не обсуждала данный вопрос, когда мы примем окончательное решение на сей счет, мы проинформируем общественность о нем. Думаю, это будет в начале апреля 2018 года", - подвел итог вице-спикер.

Отметим, что согласно источникам АрмИнфо, политическое решение принято о выдвижении Сержа Саргсяна на пост премьера уже принято. Согласно источникам, решение о выдвижении Саргсяна на должность премьера будет обнародовано после 10 апреля, когда истекут его полномочия на президентском посту, а уже 17 апреля в Национальном Собрании пройдут выборы главы кабмина. Тот факт, что до конституционного референдума Серж Саргсян дал обещание не занимать пост премьера в случае перехода Армении на парламентскую форму правления, не смущает республиканцев. "Да он давал подобное обещание, но если его однопартийцы попросят его возглавить кабмин с учетом интересов страны и народа, он пойдет на это, несмотря на данное обещание", - раскрыли детали источник. Он подчеркнул, что это наиболее честный сценарий. "Было бы гораздо хуже, если б мы выдвинули на пост премьера другого деятеля, а страной бы в качестве серого кардинала или генсека партии руководил Серж Саргсян",- объяснил республиканец. Что касается будущего нынешнего премьера Карена Карапетяна после апреля, то из разговора с источниками в РПА стало ясно, что этот вопрос пока и не обсуждался. "Карен Карапетян сам не хочет возглавлять кабмин после апреля 2018 года",- заверил он. Что касается президентских выборов, которые пройдут в начале марта, то и здесь все предельно ясно - от РПА будет баллотироваться посол РА в Великобритании Армен Саркисян, который, с учетом наличия у республиканцев большинства в парламенте, одержит победу. При этом источники исключили возможность того, что Саркисян откажется принять предложение республиканцев. "Если решение о его выдвижении с нашей стороны было обнародовано, значит, согласие от Армена Саркисяна было получено заранее",- отметили источники.