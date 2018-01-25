Четверг, 25 Января 2018 15:36

АрмИнфо. В складывающейся на Большом Ближнем Востоке ситуации возможность террористической войны на Южном Кавказе намного вероятнее полномасштабной войны между Арменией и Азербайджаном. Подобное мнение АрмИнфо выразил руководитель Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН, президент Научного общества кавказоведов Александр Крылов.

"Мы видим, что "весна" в Иран так и не пришла, а властям страны с волнениями удалось справиться. Резко снизилась после провала попытки свержения сирийского президента Башара Асада вероятность силового решения США и их союзниками "иранской проблемы". Однако, после поражений в Сирии и Ираке воевавшие там террористы вполне способны перенести деятельность на другие страны и регионы. В этом свете исключать террористическую угрозу для Армении и соседних стран не приходится", - убежден эксперт.

В числе основных препятствий для начала полномасштабной войны между Арменией и Азербайджаном Крылов называет существующий между сторонами конфликта военный баланс, гарантирующее безопасность Армении от внешней агрессии членство Армении в ОДКБ.

В подобной ситуации, эксперт прогнозирует продолжение инициирования Азербайджаном направленных на изматывание армянских сторон, локальных стычек на линии соприкосновения сторон в Карабахе. Большая же война в Карабахе чревата непредсказуемыми для Баку последствиями, практически исключающими вероятность реализации подобного сценария.

Урегулированием карабахского конфликта с 1992 года занимается Минская группа ОБСЕ, представленная сопредседателями от России, США и Франции. В настоящее время процесс урегулирования идет на основе выдвинутых сопредседателями МГ ОБСЕ в 2007 году в Мадриде и обновленных в 2009 году "Мадридских принципов", помимо всего прочего предусматривающих размещение в зоне конфликта миротворческого контингента.