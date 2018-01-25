Четверг, 25 Января 2018 15:34

АрмИнфо. Правительство Армении 25 января на заседании одобрило проект закон "О формировании и деятельности Совета безопасности".

Как пояснил министр юстиции Давид Арутюнян, новым законодательным регулированием предусмотрено внести изменения, как в название органа, так и его состав. В частности, президент, председатель Национального Собрания и генеральный прокурор не войдут в состав Совета безопасности. Будет пересмотрен также порядок формирования и деятельности Совета безопасности Армении, которые обусловлены конституционными реформами 2015 года, а также переходом к парламентской форме правления.

Давид Арутюнян напомнил, что ранее орган назывался Советом национальной безопасности и являлся консультативной структурой при президенте Армении. Согласно новым конституционным регулированиям, орган становится госорганом, возглавляемым председателем правительства. Порядок его формирования и деятельности определяются данным законом и "Законом об обороне Армении". В состав Совбеза войдут первый вице-премьер, вице-премьеры, секретарь Совбеза, министры обороны, ИД, директор Службы национальной безопасности, начальник Полиции, глава Генштаба.

Глава Минюста отметил, что законопроектом закреплено, что Совет безопасности определяет основные направления оборонной политики. Помимо этого, предполагается, что по предложению премьера Совбез будет рассматривать вопросы касательно безопасности, территориальной целостности и неприкосновенности госграниц и принимать решения консультативного характера по иным вопросам в рамках своих компетенций. Ранее Совет национальной безопасности Армении возглавлял президент страны. В 2015 году были внесены поправки в Конституцию Армении и утверждены новые положения о Правительстве, в связи с переходом на парламентскую форму правления. Ст. 152 новой Конституции гласит , что Совет безопасности республики возглавит премьер страны.