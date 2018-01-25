Четверг, 25 Января 2018 15:13

АрмИнфо. В Банке ВТБ (Армения) продолжает действовать услуга “Суперставка”, в рамках которой заёмщикам возвращается до 20% от основной суммы кредита в рассрочку. Клиенты, оформляющие кредит в рассрочку в Банке ВТБ (Армения) и своевременно осуществляющие ежемесячные платежи по кредиту (минимум 6 месяцев), сразу после окончательного погашения кредита получают возврат до 20% от основной суммы кредита. На сегодняшний день уже более15000 заемщиков Банка ВТБ (Армения), оформивших кредит в рассрочку, получили обратно более 80 млн драмов РА в рамках услуги “Суперставка”. Кредитование в рассрочку Банка ВТБ (Армения) осуществляется на выгодных условиях. Кредит оформляется на месте в более чем 300 торговых точках Армении без необходимости посещения филиалов Банка и при предоставлении клиентом минимального пакета документов (только паспорт и номер общественных услуг (социальная карта).

Решение о предоставлении кредита принимается Банком в среднем в течение 10-и минут.

Узнать более подробную информациюоб условиях кредитования в рассрочку и услуге “Суперставка” можно на сайте Банка ВТБ (Армения) по ссылке https://ru.vtb.am/retail/akcii/superstavka/, в любом из филиалов Банкаи позвонив в Единую справочную службу Банка ВТБ (Армения) по номеру 87-87.